Правительство Самарской области и Шкулев Холдинг впервые проводят в регионе «Народную премию»

Площадка объединит лидеров бизнеса, общественность и государственные структуры, чтобы отметить тех, кто вносит реальный вклад в развитие Самарской области.
Голосование пройдет в два этапа:
На первом этапе жители региона предложат своих номинантов. Затем в каждой номинации организаторы выберут по 10 самых упоминаемых участников и сформируют из них шорт-лист премии.
Второй этап — голосование, его итоги мы подведем и объявим на церемонии вручения Народной премии.
В этом году представлены 10 ключевых номинаций:
Участие в премии — бесплатное.
