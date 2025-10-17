Правительство Самарской области и Шкулев Холдинг впервые проводят в регионе «Народную премию»

130

Площадка объединит лидеров бизнеса, общественность и государственные структуры, чтобы отметить тех, кто вносит реальный вклад в развитие Самарской области.

Голосование пройдет в два этапа:

На первом этапе жители региона предложат своих номинантов. Затем в каждой номинации организаторы выберут по 10 самых упоминаемых участников и сформируют из них шорт-лист премии.

Второй этап — голосование, его итоги мы подведем и объявим на церемонии вручения Народной премии.

В этом году представлены 10 ключевых номинаций:

Медицинский центр года

Фитнес клуб года

Ресторан года

Бар года

Сделано в Самарской области

Образовательный центр года

Салон красоты года

Торговый центр года

База отдыха и глэмпинг года

Кофейня года

Бизнес года

Участие в премии — бесплатное.

Ссылка для выдвижения номинантов здесь: 63.ru/award/