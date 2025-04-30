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Правительство РФ переименовало аэропорт Волгограда в «Сталинград»

30 апреля 2025 12:33
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Правительство РФ переименовало аэропорт Волгограда в «Сталинград»

Правительство России переименовало аэропорт Волгограда Гумрак в «Сталинград». Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин.

«Просьбу вернуть воздушной гавани историческое название высказали ветераны Волгоградской области. Губернатор региона Андрей Бочаров передал ее президенту Владимиру Путину», — говорится в сообщении правительства. Накануне президент России поддержал переименование. Позже он подписал соответствующий указ.

Дискуссии о возвращении Волгограду названия Сталинград ведутся уже много лет, однако большинство жителей города не поддерживают эту инициативу. В 2023 году депутаты Волгоградской областной думы приняли поправки к закону, позволяющие переименовать город по желанию местных жителей — теперь этот вопрос может быть вынесен на областной референдум. Согласно опросу ВЦИОМ, опубликованному в том же году, 67% волгоградцев высказались против переименования города, лишь 26% поддержали идею, а 7% затруднились с ответом. Среди причин отказа — опасения больших финансовых затрат, отсутствие смысла, нежелание «жить прошлым» и негативное отношение к фигуре Сталина.

В Кремле неоднократно подчеркивали, что вопрос о переименовании Волгограда в Сталинград не обсуждается, так как большинство населения не поддерживает эту инициативу, и призывали «аккуратно взвешивать все за и против». Тем не менее председатель областной думы Александр Блошкин заявил, что Общественный совет Волгограда продолжит работу по изучению общественного мнения и обсуждению возможного переименования, чтобы дать жителям региона время для осмысления этого решения, пишет news.mail.ru.

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