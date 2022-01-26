Правила электробезопасности в 2021 году узнали около 9 тысяч самарских школьников

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Энергетики филиала ПАО «Россети Волга» - «Самарские распределительные сети» подвели итоги работы по профилактике сторонних лиц на объектах электроэнергетики в 2021 году. Особое внимание было традиционно уделено вопросам детской электробезопасности. Работа велась как в очном формате, так и онлайн.

Для повышения энергетической грамотности учащихся «Самарские распределительные сети» разработали видеоурок. В нем в простой и доступной для детей форме рассказывается о простых правилах, которые необходимо соблюдать вблизи энергообъектов. Видео было направлено в министерство образования и науки Самарской области, а также размещено в социальных сетях и в рамках проекта «Самарское детство. Профилактика». В общей сложности урок по электробезопасности посмотрели более 5000 человек.

Осенью энергетики приняли участие во Всероссийском фестивале энергосбережения и экологии #Вместеярче. В его рамках сотрудники компании рассказали не только о необходимости бережного отношения к энергоресурсам, но и о правилах электробезопасности, которые необходимо соблюдать как в быту, так и на улице. Площадку фестиваля посетило более тысячи человек.

Также волжские энергетики проводили и факультативную методологическую поддержку учебных заведений региона. В течение года в образовательные учреждения были направлены обучающие и раздаточные материалы, которые можно использовать для уроков ОБЖ, классных часов и в рамках родительских собраний.

В 2021 году было проведено 209 уроков электробезопасности, слушателями которых стали почти 2 800 детей. Это и очные занятия с энергетиками «Самарских РС», и уроки, проведенные силами преподавателей и воспитателей по методическим материалам.

Специалисты «Самарских РС» на постоянной основе ведут профилактическую работу по предотвращению случаев электротравматизма на энергообъектах, уделяя особое внимание вопросам детской безопасности. В 2022 году работа будет продолжена.