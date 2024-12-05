Правда ли, что зимой обязательно нужно пить витамины?

Рассказывает Андрей Петрович Кондрахин, к.м.н., старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии Пироговского Университета.
- Витамины просто ради витаминов — это неправильно. Если вы пьете их для того, чтобы себе просто помочь, надо знать, каких именно вам не хватает.
- Если вы активно работаете, много двигаетесь, ваш рацион не очень богатый, в нем мало салатов, — это еще оправданно. Особенно в холодное время года. Зима съедает все запасы организма. Это темный период, солнца не хватает, поэтому дополнительные витамины не помешают. Но нельзя их принимать постоянно: пропили месяц — и пауза. Надо организму давать и другие вещества, а главное — полноценно питаться».