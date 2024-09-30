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Практикующий нутрициолог Ирина Попкова рассказала, почему стоит добавлять облепиху в свой рацион осенью

30 сентября 2024 19:20
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100 грамм облепихи содержат суточную норму витамина C.

Практикующий нутрициолог и wellness-эксперт Biogena Ирина Попкова рассказала в воскресенье, 29 ноября, почему стоит добавлять облепиху в свой рацион осенью. По ее словам, в этой ягоде сосредоточено множество минералов, витаминов и антиоксидантов, что позитивно влияет на здоровье, пишут "Известия".

«В составе облепихи присутствует огромное количество витаминов, которые обеспечивают комплексную поддержку организма. Всего 100 г этих ярких ягод содержат суточную норму витамина C, а также витамины А, Е, группы B и К», — объяснила эксперт «Газете.Ru».

Также облепиха содержит полезные микроэлементы: магний, калий, железо, фосфор, кальций и другие.

Как отметила нутрициолог, благодаря органическим кислотам, облепиха способствует выработке желудочного сока. Кроме того, ее масло мягко обволакивает стенки желудка и кишечника, что облегчает симптомы гастрита и язвенных заболеваний.

Также ягода богата антиоксидантами, защищающими сосуды и сердце от повреждений, которые также улучшают кровяное давление.

 

Регулярное включение облепихи в свой рацион способствует улучшению кровообращения, нормализует артериальное давление и снижает риск заболеваний сердечно-сосудистой системы, добавила Попкова.

 

«С осторожностью ягоды стоит употрбелять тем, у кого есть проблемы с работой желчного пузыря, мочекаменная болезнь, повышенная индивидуальная непереносимость этого продукта», — посоветовала специалист.

 

Фото:   pxhere.com

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