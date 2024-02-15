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Пожарные-спасатели Борского района проявили свои навыки на учениях районного масштаба

15 февраля 2024 11:02
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Пожарные-спасатели Борского района проявили свои навыки на учениях районного масштаба

В целях подготовки к проведению выборов Президента Российской Федерации работники пожарно–спасательной части № 134 пожарно–спасательного отряда № 48 Борского муниципального района государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» приняли участие в совместных учениях с оперативными службами района.
В ходе учений были отработаны вопросы готовности пожарного подразделения в случае выявления и обнаружения взрывчатых веществ. Учения прошли успешно, все поставленные задачи выполнены.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

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