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В учении были задействованы силы и средства 3 пожарно-спасательного отряда в количестве 6 единиц техники и 44 человек личного состава.
Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали условный пожарный в торгово-офисном центре «Вертикаль» в Самаре
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Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали условный пожарный в торгово-офисном центре «Вертикаль» в Самаре

23 ноября 2023 21:54
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В учении были задействованы силы и средства 3 пожарно-спасательного отряда в количестве 6 единиц техники и 44 человек личного состава.

Пожарно-спасательные подразделения регулярно тренируются тушить пожары на объектах с массовым пребыванием людей. На днях пожарно-тактическое учение прошло в Самаре.

В этот раз объектом проведения тренировки был выбран торгово-офисный центр «Вертикаль». В учении были задействованы силы и средства 3 пожарно-спасательного отряда в количестве 6 единиц техники и 44 человек личного состава.

Сотрудникам МЧС России необходимо было продемонстрировать слаженные действия по эвакуации людей из здания и ликвидации условного пожара.

По тактическому замыслу учения, пожар возник на втором этаже в кинозале в результате короткого замыкания электропроводки.

После сработки системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения началась эвакуация людей из здания администрацией ТОЦ. В пожарную охрану поступило сообщение о пожаре. Диспетчер пункта связи пожарной охраны направил силы и средства по вызову № 2. Прибывшие к месту вызова пожарно-спасательные подразделения, звеньями газодымозащитной службы провели проверку всех помещений на наличие людей и приняли меры по тушению условного пожара.

Вместе с тем была обеспечена защита объекта от распространения огня с последующей ликвидацией очага пожара.

В ходе учений огнеборцы профессионально выполнили все поставленные задачи, условный пожар был оперативно ликвидирован, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МЧС СО

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