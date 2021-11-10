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Поздравление Владимира Колокольцева с Днем сотрудника органов внутренних дел

10 ноября 2021 10:05
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Поздравление Владимира Колокольцева с Днем сотрудника органов внутренних дел

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!

Сегодня подразделения МВД России успешно отвечают на вызовы времени, на высоком уровне выполняют самые сложные задачи.

Приоритетными направлениями нашей работы остаются противодействие киберпреступности, экстремизму, борьба с коррупцией и нелегальным оборотом наркотиков, профилактика правонарушений и контроль за миграционной ситуацией. Также на повестке дня дальнейшее совершенствование деятельности следственных подразделений, повышение доступности и качества государственных услуг.

Главное достояние Министерства – это люди, которые самоотверженно трудятся на вверенных участках. Чтобы достичь поставленных целей, от каждого из вас требуются компетентность и ответственность. Абсолютное большинство сотрудников МВД России отвечают всем необходимым критериям, беззаветно преданы своему делу, в любую минуту готовы прийти на помощь.

Своей честной и добросовестной службой вы укрепляете веру граждан в торжество закона. В текущем году за образцовое выполнение обязанностей свыше 10 тысяч наших коллег удостоены государственных и ведомственных наград.

Личный состав Министерства демонстрирует не только профессиональное мастерство, но и отличную спортивную подготовку. Гордость ведомства – полицейские-олимпийцы, завоевавшие медали для России.

И, конечно, в этот торжественный день мы отдаем дань глубокого уважения ветеранам органов внутренних дел.  Многие из них и сегодня в строю, готовы поделиться богатым опытом, помочь мудрым советом.

Чтим память и преклоняемся перед подвигами товарищей, погибших на боевом посту. Они являются для нас примером доблести и отваги.

Благодарю личный состав за мужество, стойкость, грамотную и эффективную работу по обеспечению безопасности граждан, защите их прав и свобод.

Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья и благополучия. Пусть плечо товарища будет надежной опорой каждому. Успехов в службе на благо нашей великой Родины. С праздником!

Министр внутренних дел Российской Федерации

генерал полиции Российской Федерации

Владимир Колокольцев

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