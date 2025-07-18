Поздравление начальника облМЧС Самарской области Сергея Аникина с Днем Государственного пожарного надзора

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Он обратился к сотрудникам пожарного надзора.

Уважаемые коллеги!

От имени коллектива Главного управления МЧС России по Самарской области и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днём создания органов Государственного пожарного надзора!

Ваша работа – это ежедневный подвиг, требующий высочайшего профессионализма, мужества и самоотдачи. Она требует быстро принимать правильные решения, приходя круглосуточно на помощь. Благодаря вашему вниманию, ответственности и оперативности предотвращаются сотни чрезвычайных ситуаций, сохраняются жизни людей и их имущество.

Хочу выразить искреннюю благодарность за ваш нелегкий труд, за готовность всегда прийти на помощь и за безупречное выполнение служебного долга. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, дальнейших успехов в работе и спокойных дежурств!

Пусть успешным будет ваш труд во благо нашей страны и наших граждан!

Счастья и благополучия вам и вашим близким!