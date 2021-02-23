Поздравление министра образования и науки Самарской области Виктора Акопьяна с Днём защитника Отечества

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Уважаемые коллеги! Дорогие жители Самарской губернии!

Примите искренние поздравления с Днем защитника Отечества!

23 февраля – особый праздник, ставший символом героического служения Отечеству и верности воинскому долгу.

В этот день мы говорим слова благодарности нашим солдатам и офицерам, которые с честью и отвагой защищали и защищают нашу Родину.

Этот праздник напоминает каждому из нас об ответственности за судьбу государства и о том, что наш общий долг – заботиться о ветеранах и чтить память погибших на полях сражений. Их жизнь – нравственный ориентир для молодежи, образец мужества и стойкости для всех поколений россиян.

Нам, представителям педагогического сообщества, доверено исполнение важнейшей государственной задачи — воспитание ответственных граждан и настоящих патриотов своей страны. От наставников, учителей, преподавателей во многом зависит, каким станет будущее российского народа. И я от всей души желаю коллегам успехов в их нелегком труде!

Всем защитникам Отечества — крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, мира и добра! Счастья и благополучия Вам и Вашим близким!

Министр образования и науки Самарской области В.А. Акопьян