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Поздравление Дмитрия Азарова с Днем добровольца

5 декабря 2021 16:34
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Этот праздник объединяет людей, для которых забота о ближнем, необходимость делать добрые дела, бескорыстное служение общему благу – потребность души.

Дорогие земляки!

Тепло и сердечно поздравляю вас с Днем добровольца!

Этот праздник объединяет людей, для которых забота о ближнем, необходимость делать добрые дела, бескорыстное служение общему благу – потребность души. Такие люди во все времена первыми приходили на помощь обездоленным, попавшим в беду, терпящим бедствие. И именно такие люди делают наш мир при всей его сложности и противоречивости ярче, лучше, человечнее.

Пандемия коронавирусной инфекции многое изменила в жизни каждого из нас. Прежде невозможно было представить, что простое человеческое общение может стать для кого-то недоступным. Особенно сильно отразился дефицит коммуникаций на пожилых людях, многие из которых почувствовали тревогу, растерянность, одиночество. 

На помощь к ним пришли сотни, тысячи волонтеров. Они развозили лекарства, продукты, маски и перчатки. Но порой гораздо более ценным было то внимание, которое они уделяли людям, оказавшимся на самоизоляции. Этот благородный порыв не иссяк и сегодня, когда ситуация с коронавирусом вновь заставила нас мобилизоваться.

Дорогие друзья! Ваше неравнодушие, ваша способность сочувствовать, сопереживать и что самое главное – не на словах, а на деле помогать тем, кому действительно нужна ваша помощь, достойны восхищения и самой искренней  благодарности. 

Мы гордимся тем, что у нас в Самарской области так много добровольцев - и среди молодежи, и среди людей «серебряного возраста». Ваша работа всегда и везде, во всех сферах чрезвычайно востребована – касается это социальной поддержки, обеспечения экологического благополучия, инклюзивного волонтёрства или творческих инициатив. 

Ваш потенциал совершенно необходим в реализации национальных проектов, инициированных нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, достижении определенных Главой государства национальных целей развития России, воплощении в жизнь региональной стратегии лидерства.

Мы, в свою очередь, готовы помогать волонтёрскому движению и поддерживать вас во всех ваших благородных начинаниях. Хочу еще раз от всего сердца поблагодарить вас за то, что вы делаете.  

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, новых интересных проектов и успехов в труде! 

Вместе мы сможем больше!

Губернатор Самарской области Д.И. Азаров

 

 

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