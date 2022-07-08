Поздравление Дмитрия Азарова со Всероссийским днем семьи, любви и верности

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Дорогие земляки!

От всего сердца поздравляю вас с замечательным праздником – Всероссийским днем семьи, любви и верности!

Этот праздник, приуроченный ко дню поминовения святых благоверных Петра и Февронии Муромских, чей супружеский союз выдержал все испытания и стал символом семейного счастья, вызывает у нас особые чувства.

Сильная, крепкая, дружная семья – основа здорового общества, залог развития и процветания Самарской области и всей России. Она служит связующим звеном между поколениями и испокон веков является хранительницей духовных, национальных и культурных традиций нашего народа. Именно в семье человек обретает крылья, чтобы творить, созидать, работать на благо своих близких и нашей могучей страны.

Защита семьи, охрана материнства и детства – безусловный приоритет государственной политики. По поручению Президента Владимира Владимировича Путина у нас последовательно расширяются меры поддержки семейных пар с детьми, реализуются национальные проекты. Важнейшие из них, по оценкам самих людей, проживающих в регионе, – «Демография», «Здравоохранение», «Образование». Нацпроекты призваны улучшить демографическую ситуацию, повысить уровень благосостояния российских семей, вырастить здоровое, образованное поколение, настоящих патриотов нашей великой и прекрасной Родины.

Искренне радует, что в нашей губернии немало многодетных семей, воспитывающих родных и приемных детей. Тринадцать из них награждены орденом «Родительская слава», пятнадцать – медалью ордена. Знаком отличия Самарской области «Материнская доблесть» I и II степени удостоены почти 4900 многодетных матерей. А знака общественного признания «Во славу отцовства» – около пятисот мужчин-отцов, достойно воспитавших детей и внесших значительный вклад в развитие губернии.

Дорогие друзья! Наши земляки гордятся вами, вашей самоотверженностью и ответственностью, готовностью все свои силы отдавать воспитанию подрастающего поколения, вашим терпением и всепоглощающей любовью, позволяющей преодолевать любые жизненные невзгоды и трудности. Помните, что вы всегда можете рассчитывать на нашу помощь.

От всей души желаю вам, всем жителям региона здоровья, счастья, благополучия и согласия! Мира и добра вашему дому! Пусть ваша жизнь будет наполнена радостью, а каждый новый день согрет теплом и любовью дорогих вам людей!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров

Фото из открытых источников