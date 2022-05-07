Поздравление Дмитрия Азарова с Днем радио 

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Уважаемые работники и ветераны отраслей связи!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Областное радио, которому в нынешнем году исполняется 95 лет, всегда было важной частью информационного пространства региона и неотъемлемой частью жизни наших земляков. В годы Великой Отечественной войны, когда Куйбышев стал запасной столицей Советского Союза, радиовещание своими регулярными фронтовыми сводками помогало людям выстоять, укрепляло их веру в Победу.

Сегодня, когда наша страна вновь противостоит распространению нацизма на Украине, испытывая мощное противодействие в виде экономических санкций со стороны стран Запада, значение отраслей связи многократно возрастает. На первый план выходит решение таких важных задач, как ускоренная цифровая трансформация экономики, социальной сферы и государственного управления, обеспечение устойчивости и безопасности информационной инфраструктуры, создание эффективной системы защиты прав и законных интересов личности, бизнеса и государства от киберугроз.

Работники отраслей связи Самарской области достойно справляются с этими вызовами, проявляя при этом высочайший профессионализм, ответственность, умение сосредоточить свои усилия на стратегически важных направлениях деятельности. Они активно участвуют в реализации национального проекта «Цифровая экономика», инициированного Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, планомерно повышают качество предоставления электронных госуслуг населению.

Уважаемые работники отраслей связи! Благодарю вас за труд на благо региона и нашей великой страны – России, за ваше стремление идти в авангарде технологического развития губернии, соответствовать самым высоким требованиям, предъявляемым к представителям вашей профессии.

Особые слова благодарности ветеранам радио, всем, кто на протяжении многих лет создавал основу для обеспечения лидерских позиций отраслей связи региона.

Искренне желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, семейного счастья, стабильности, благополучия и всего самого доброго!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров