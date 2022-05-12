Поздравление Армена Беняна с Международным днем медицинской сестры

104

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян:

Сегодня отмечается Международный день медицинской сестры! Профессиональный праздник самого важного и необходимого звена в медицинской профессии, которое отвечает за взаимосвязь между врачом и пациентом, за сопровождение пациентов, за выполнение самых сложных задач.

Я поздравляю всех своих коллег — медицинских сестер и, конечно же, медицинских братьев, людей, без которых невозможна наша работа.

Функции медицинской сестры постоянно расширяются. Я благодарю коллег за сложную, но очень достойную работу.

Желаю Вам крепкого здоровья, признания коллег, врачебных коллективов. Конечно же, здоровья вашим семьям!

Достойных условий труда, над которыми работаем мы, работает Правительство Самарской области, Губернатор.

Сегодня важнейшая задача организаторов здравоохранения — это забота о персонале, забота о коллективах.

С праздником, дорогие медицинские сестры!