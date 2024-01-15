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Поздравление Александра Ивановича Бастрыкина с Днем образования Следственного комитета России

15 января 2024 13:42
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Поздравление Александра Ивановича Бастрыкина с Днем образования Следственного комитета России

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны следствия! Кадеты и студенты!

Поздравляю вас с 13-летием образования Следственного комитета Российской Федерации.

За годы существования СК России стал важной частью правоохранительной системы. Сотрудники ведомства защищают права и свободы человека и гражданина, расследуют преступления повышенной общественной опасности, выявляют причины и условия, способствовавшие их совершению, участвуют в разработке мер по совершенствованию нормативно-правового регулирования.

Благодаря работе следователей и криминалистов перед судом предстали фигуранты более 84 тысяч уголовных дел, а в ходе предварительного следствия удалось добиться возмещения ущерба, причиненного потерпевшим, на сумму более 95 млрд рублей. И за этими результатами стоит кропотливый труд тысяч профессионалов.

Мы продолжаем постоянное взаимодействие с общественными институтами, волонтерами, гражданами, средствами массовой информации для того, чтобы слышать и своевременно реагировать на сигналы о помощи. В ходе личных приемов и иных принятых мер нам удалось решить проблемы, связанные с нарушением прав детей-сирот на предоставление им жилых посещений, многодетных семей, граждан при переселении из аварийного жилья, участников долевого строительства, невыплатой заработной платы, а также иных остросоциальных вопросов.

С самого начала специальной военной операции наши следователи работают в Донбассе, продолжая собирать доказательства преступлений киевского режима по уголовным делам, расследуемым уже почти 10 лет. За это время удалось установить причастность должностных лиц разного уровня к этим преступлениям и дать их действиям уголовно-правовую оценку. За убийства мирных жителей Донбасса и другие особо тяжкие преступления российскими судами уже осуждены более 200 представителей украинских вооруженных формирований.

К сожалению, не обошлось без потерь. В зоне проведения специальной военной операции погибли наши товарищи. Они проявили настоящий мужской характер, героизм и отвагу, выполняя свой гражданский и служебный долг. Это сотрудники, которые являются примером для молодого поколения. Мы свято чтим память всех наших доблестных товарищей, помним каждого поименно и оказываем их семьям всестороннюю помощь и поддержку.

Офицеры Следственного комитета России не остались в стороне от бед людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Мы участвуем в разрешении насущных проблем и вопросов, помогаем в реализации прав на жилье, организации медицинского обеспечения, получении образования. На постоянной основе оказывается гуманитарная помощь гражданам, проживающим на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Большое внимание ведомство уделяет и подготовке будущих сотрудников. Необходимо отметить большой вклад наших педагогов в воспитание молодого поколения. Ведомственная система образования Следственного комитета включает ряд кадетских корпусов, академии и их филиалы. Благодаря сильному профессорско-преподавательскому составу – ученым и практикам, качественной материально-технической базе на высоком уровне идет подготовка молодых кадров, которые в ближайшие годы пополнят ряды следователей и криминалистов. Мы продолжаем совершенствование системы образования, и недавно открытый Луганский филиал Московской академии СК России поможет детям из новых регионов стать частью нашего большого коллектива.

Отдельную благодарность выражаю ветеранам, которые находят возможность участвовать в жизни ведомства. Ваш бесценный жизненный опыт, мудрые советы помогают нашим молодым сотрудникам в развитии не только профессиональных, но и морально-нравственных качеств.

Уважаемые коллеги, еще раз поздравляю вас с Днем образования Следственного комитета! В текущем году перед нами стоят важные и сложные задачи, но я уверен, что общими усилиями мы их выполним на высоком уровне! Желаю вам и вашим близким здоровья, счастья, благополучия и оптимизма!


Председатель Следственного комитета
Российской Федерации
генерал юстиции Российской Федерации А.И. Бастрыкин

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