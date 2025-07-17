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Появились нововведения в закон о «коллекторах»

17 июля 2025 15:48
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Появились нововведения в закон о «коллекторах»

Президентом Российской Федерации подписан Федеральный закон, регулирующий правоотношения в сфере возврата просроченной задолженности профессиональными взыскателями. В соответствии с ним кредиторам или их представителям для взаимодействия с должником с помощью телефонных переговоров или с помощью робота-коллектора разрешается использовать только официальные абонентские номера, выделенные им на основании договора на оказание услуг телефонной связи.

При этом профессиональным взыскателям запрещено скрывать номер контактного телефона или адрес электронной почты, с которых поступили вызовы и сообщения. В тексте сообщения должны быть указаны фамилия, имя и отчество либо наименование кредитора или его представителя, а также их контактные номера телефона.
 Заявление о нарушении данных правил сможет подать должник, его представитель или  иное лицо, не имеющее обязательств перед кредитором.

В заявлении необходимо будет указать данные заявителя, информацию о задолженности, абонентский номер заявителя, а также номер, с которого поступали звонки или сообщения и время их поступления. К заявлению могут быть приложены договор или иной документ, на основании которых возникло денежное обязательство, по которому возникла просроченная задолженность. Дополнительно обратившиеся граждане могут приложить кредитный отчет, а также детализацию звонков и сообщений от оператора сотовой связи.

Кроме того, Федеральный закон наделяет полномочиями сотрудников органа принудительного исполнения Российской Федерации запрашивать у кредиторов данные о должнике и способах взаимодействия с ним; у операторов связи — подтверждение информации о звонках и текстовых сообщениях, представленной заявителем; в бюро кредитных историй — кредитный отчет.

В случае подтверждения нарушения прав граждан недобросовестные взыскатели будут привлечены к административной ответственности. Федеральный закон № 137-ФЗ вступит в силу с 1 сентября 2025 года, за исключением его отдельных положений.

Теги: Акценты

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