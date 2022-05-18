Появилась интерактивная карта с площадками, участвующими в акции «Ночь музеев-2022» в Самаре

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Всероссийская акции «Ночь музеев» в этом году пройдет 21 мая. В этот день учреждения культуры будут работать не только в дневное, но вечернее и ночное время. Музеи, библиотеки, образовательные центры, арт-площадки, творческие коллективы готовят для посетителей специальную программу. В Самаре в акции примут участие более 50 площадок.

Акция стартует в 13.00. До 18.00 проводится детская «Ночь музеев», далее стартует основная программа. Улица Куйбышева 21 мая станет пешеходной. Здесь с 15:00 до 23:00 будут проходить музыкальные и танцевальные программы.

С 15.00 до 23.30 (с интервалом в 15 минут) от остановки «Самарский филиал Третьяковской галереи» до «Хлебной площади» будет курсировать бесплатный экскурсионный автобус, который охватит основные площадки.

Посмотреть и скачать карту можно здесь. Карту в бумажном виде можно будет получить в информ.центре и учреждениях, участвующих в акции.

Фото: администрация Самары