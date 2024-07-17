Потребовалась операция: в Нижнем Новгороде собака самоед проглотила множество мелких детских игрушек

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В Нижнем Новгороде семилетняя собака породы Самоед оказалась на операционном столе после того, как проглотила много мелких детских игрушек, рассказали в пресс-службе Госветуправления Нижнего Новгорода.



Питомец наблюдается в клинике по гидронефрозу. Но на этот раз причина обращения была другая:



"На протяжении трёх дней собака чувствовала себя плохо. На рентгене был обнаружен целый детский магазин с уточками, лошадками, скрепышами. Было принято решение экстренно оперировать. Ветеринарные врачи Казакова Д.Д. и Миронов А. В. удалили из желудка и кишечника все инородные тела. Операция прошла успешно, сейчас питомец ходит на капельницы, самостоятельно кушает", - сообщила начальник госветклиники Канавинского района Анна Сидорова.

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