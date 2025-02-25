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Потерять работу боятся лишь 14% жителей ПФО

25 февраля 2025 09:44
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Потерять работу боятся лишь 14% жителей ПФО

Риск быть уволенным с текущего места работы ощущают 14,1% жителей ПФО. За год показатель уменьшился на 1,9 п.п., выяснили эксперты hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, в рамках традиционного замера настроений на рынке труда. Опрос проводился с 28 декабря 2024 года по 20 января 2025 года среди 38,3 тыс. российских работников и соискателей.

В 1 квартале 2025 года страх потерять работу ощущают 14,1% жителей ПФО, из которых 4,9% респондентов в этом абсолютно уверены, а 9,2% скорее уверены. Однозначно не видят поводов для увольнений и чувствуют себя уверенно на рабочем месте 47,8% работников ПФО. Кроме того, 29% опрошенных скорее не видят угроз для увольнения работодателем. 9% затруднились дать оценку.

В разрезе регионов ПФО больше всего боятся потерять работу («точно да» и «скорее да») жители Ульяновской области - 18,5% респондентов, Оренбургской области – 18,3%, Пензенской области – 18,2%. А однозначно уверенно («точно нет») себя чувствуют чаще всего в Кировской области – 55,8% респондентов, Чувашии – 54,2%, Нижегородской области – 51,3%.

Ситуация по России

Риск быть уволенным с текущего места работы ощущают 16,3% россиян, этот показатель чуть вырос по сравнению с 4 кварталом 2024 года (тогда потерять работу опасались 14,9%), однако все равно остается на минимальном уровне.

Большинство (74,5%) респондентов сообщили, что не боятся увольнения по инициативе работодателя. Несмотря на то, что это на 2,6 п.п. ниже, чем в конце прошлого года, доля уверенных в своем положении на работе россиян сохраняется на высоком уровне.

Чаще всего риск увольнения работодателем сегодня ощущают соискатели 55 лет и старше – 20,6% из них считают такой риск крайне высоким. Однако за последние несколько месяцев ситуация изменилась в лучшую сторону: так, еще в 4 квартале 2024 года страх потерять работу был у 23,5% соискателей старше 55 лет. Заметно снизилась и доля таких респондентов среди соискателей в возрасте до 18 лет: с 23,0% в конце прошлого года до 16,4% в начале текущего года. В свою очередь, усилились риски потери работы среди соискателей 25-34 лет – сегодня 15,6% из них ощущают угрозу увольнения, тогда как в 4 квартале 2024 года таких было 13,7%.

Среди профессий наиболее остро страх потерять работу ощущают маркетологи и специалисты по рекламе – 21,6% из них признались в ощущении быть уволенными независимо от своих собственных намерений. На втором месте оказались HR-менеджеры (20,2%), на третьем – ИТ-специалисты (20,1%).

Напротив, максимальная доля респондентов, которые не опасаются быть уволенными, наблюдается среди представителей профессиональных сфер «Спорт, салоны красоты» (85,1% уверены, что потеря работы им не грозит), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (82,6%) и «Медицина, фармацевтика» (81,0%).

Теги: Опрос

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