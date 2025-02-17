Посылки в Китай Почтой России стали на 30% дешевле

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Почта ввела специальные тарифы на отправку международных и EMS-посылок в Китай для корпоративных клиентов. По результатам 2024 г. он занимает второе место среди стран-лидеров почтового экспорта: на направление приходится 13%.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут отправить посылки в Китай на 30% дешевле до 10 апреля 2025 г. Тариф доступен тем бизнесменам, у которых не было отправлений в страну последние 6 месяцев и более, а также новым клиентам после заключения договора. Дополнительную информацию можно получить у менеджеров или через форму обратной связи на стран и це .

«Мы видим потенциал масштабирования этого направления, поэтому устанавливаем специальные тарифы. Из России в страну везут самые разные товары, от косметики и продуктов для здоровья до спортинвентаря и текстиля — наши меры помогут экспортёрам расширять бизнес с Китаем на выгодных условиях», — прокомментировал директор по развитию продуктов и сервисов Почты России Антон Нечаев.

С 1 января 2025 г. перестали взиматься вывозные пошлины с привязкой к курсу рубля, введённые в конце 2023 г. Отправлять посылки за границу с Почтой теперь снова можно в упрощённом режиме с оформлением таможенной декларации CN23 в личном кабинете экспортёра.

Почта расширяет возможности для предпринимателей, открывая сообщение с разными странами. В прошлом году экспортёрам стала доступна отправка почтой ещё в 24 государства, включая Новую Зеландию и ряд стран Африки. Сейчас компания доставляет отправления в 152 страны мира.