Пострадавшую от ножевых ранений в Химках школьницу выписали из больницы

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Пострадавшую от ножевых ранений в лицее в Химках пятиклассницу выписали из больницы. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова в своем Telegram-канале в субботу, 18 февраля, пишут "Известия".

Омбудсмен добавила, что девочка получила в подарок на выписку хомяка от главы Химок Дмитрия Волошина.

7 февраля между ученицами пятого класса лицея № 10 в Химках произошел конфликт, вследствие которого одна из школьниц напала с кухонным ножом на другую. Нападавшая нанесла не менее 20 тяжелых ножевых ранений. Пострадавшей девочке вызвали бригаду скорой помощи, а ее состояние оценивалось как крайне тяжелое.

СК России по Московской области возбудил два уголовных дела по статьям «Покушение на убийство малолетней» и «Халатность должностных лиц учебного заведения».

Фото: pxhere.com