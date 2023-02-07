Ученица пятого класса лицея в Химках напала с ножом на одноклассницу

185

По данным источника «Известий», конфликт между пятиклассницами 7 февраля произошел из-за мальчика. Спор вспыхнул в школьном туалете, где одна из девочек нанесла оппонентке не менее 20 ножевых ранений.

Вызвали бригаду скорой помощи. Сначала 11-летнюю школьницу доставили в детскую реанимацию Химкинской больницы, но в медучреждении затем приняли решение транспортировать пациентку в больницу «Московский областной центр охраны материнства и детства» в Люберцах. Для перевозки раненой используют вертолет санавиации.

Состояние девочки оценивается как крайне тяжелое, отмечают источники.

В школу уже прибыли правоохранители для выяснения обстоятельств инцидента. Полиция беседует с напавшей девочкой. Кроме того, в лицей приехали должностные лица Управления по образованию администрации округа.

Администрация городского округа Химки вышла на связь с семьей пострадавшей и пообещала оказать всю необходимую поддержку.

По вопросу происшествия созвано оперативное совещание с руководителями образовательных организаций округа. Во всех школах проводится проверка и усиление мер безопасности.

Фото: pxhere.com