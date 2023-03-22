Пострадавших от пожара в доме Челышева временно разместят в школе № 12

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Глава Ленинского района рассказала, какая помощь оказывается пострадавшим жильцам, сообщает sovainfo.ru.

Елена Бондаренко сообщила, что всех эвакуированных жильцов временно разместят в одной из школ Ленинского района. Там будет налажена работа по оформлению компенсации ущерба и дальнейшего размещения людей.

"Жителей эвакуировали. Переписываем в автобусе и потом повезем в пункт временного размещения в 12-ю школу. Здесь же находятся представители прокуратуры, администрации района, медицины, все необходимые службы для того, чтобы обеспечить безопасность людей."

Фото: СОВА