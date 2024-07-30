После проверки в Самаре директор школы уволен в связи с утратой доверия

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Прокуратура Кировского района г. Самары провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции в учреждениях образования.

Проверкой выявлен факт фиктивного трудоустройства в период с августа 2023 года по апрель 2024 года сотрудника в муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Школа № 34». За указанный период несуществующему работнику была начислена заработная плата в сумме 65 тыс. рублей. Денежными средствами директор распорядился по своему усмотрению.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для принятия процессуального решения.

В результате в отношении директора образовательного учреждения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения), ход расследования которого взят прокуратурой района на контроль.

Кроме того, руководителю департамента образования г.о. Самара внесено представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого директор уволен с занимаемой должности в связи с утратой доверия.