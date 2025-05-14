После нескольких дней относительного спокойствия Солнце проявляет заметную активность

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14 мая 2025 зафиксирована мощная вспышка на солнце, а накануне на нашей звезде произошло 11 всплесков энергии. Хотя геомагнитная обстановка 15 мая обещает быть относительно стабильной, метеочувствительным людям все же стоит проявить осторожность — подробнее в материале URA.RU.

Текущая неделя началась с повышенной активности нашего светила. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, 12 мая на поверхности Солнца произошло 11 вспышек небольшой интенсивности. Эти явления обычно не оказывают существенного влияния на геомагнитную обстановку, однако свидетельствуют о возросшей активности нашей звезды.

Несмотря на относительное затишье в последующие дни, 14 мая солнечная активность вновь дала о себе знать. В 06:25 по московскому времени была зафиксирована мощная вспышка уровня M5.3, достигшая своего максимума в области 4087. Вспышки класса M относятся к категории сильных и могут вызывать кратковременные радиопомехи, а также небольшие геомагнитные возмущения.

Помимо этого мощного всплеска, за сегодняшний день произошли еще три вспышки класса C: в 05:15 (C2.1), 04:57 (C1.2) и 01:41 (C2.3). Всего с начала суток наблюдалось 4 вспышки классов C и M, что указывает на продолжающуюся солнечную активность.

Согласно расчетам специалистов Лаборатории солнечной астрономии, вероятность возникновения магнитной бури 15 мая составляет 17%. Это относительно невысокий показатель, говорящий о том, что сильных геомагнитных возмущений скорее всего не предвидится.

Вероятность небольших геомагнитных колебаний оценивается в 35%, а шансы на сохранение спокойной магнитосферы — 48%. Таким образом, с большей долей вероятности завтрашний день пройдет без серьезных геомагнитных потрясений.

Ожидаемый уровень геомагнитной активности по шкале Kp составит около 2-3 баллов, что соответствует небольшим возмущениям. Для сравнения, сегодня индекс Kp держится на отметке 1.67, что указывает на спокойное состояние магнитосферы Земли.

Если обратиться к почасовому прогнозу, то наиболее вероятное время возможных геомагнитных колебаний — период с 15:00 до 21:00 по московскому времени. Тогда ожидается небольшое повышение индекса Kp до 3 баллов.

Что такое магнитные бури и как они влияют на человека

Магнитные бури представляют собой возмущения в магнитосфере Земли, вызванные усилением солнечного ветра — потока заряженных частиц, выбрасываемых Солнцем в космическое пространство. Эти возмущения происходят, когда солнечные вспышки или корональные выбросы массы направляют к нашей планете потоки высокоэнергетических частиц.

Наиболее чувствительны к геомагнитным возмущениям люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, вегетососудистой дистонией, а также лица с избыточным весом. Во время магнитных бурь у метеочувствительных людей часто наблюдаются головные боли, головокружения, скачки артериального давления, повышенная утомляемость и раздражительность.