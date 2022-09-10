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Посетителям эколектория зоопарка расскажут о грибах Самарской области

10 сентября 2022 09:07
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Посетителям эколектория зоопарка расскажут о грибах Самарской области

Для всех любителей природы "Не всё грибы одинаково полезно или всё о грибах Самарской области"! Эко-лекторий Самарского зоопарка " 30 шагов к природе".

Осень - время тихой охоты - дождей и грибов. В Самарской области встречается множество видов грибов, часть из которых можно отнести к съедобным, другие - к ядовитым. Как отличить грибы, пригодные для употребления в пищу от их ядовитых двойников, о многообразии грибов региона вы узнаете на лекции известного самарского ботаника, начальника Красносамарского научного стационара, доцента Самарского университета, к.б.н. Евгения Корчикова.

Вас ждут в четверг 15 сентября в 18.00.

Стоимость - 300 рублей для детей старше 7 лет и взрослых, для групп от 20 человек - 150 рублей с человека, студенты биологических факультетов и юннаты проходят бесплатно.

Записываемся на лекцию заранее, количество мест ограничено.
Запись по телефону - 926-11-27, 8-927-738-75-77

6+

Теги: Мероприятия

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