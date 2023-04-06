Поселок в Самарской области вошел в подборку «космических» названий на карте страны от Туту

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Сервис путешествий Туту составил подборку населённых пунктов России с необычными названиями, которые ассоциируются с космосом. Оказывается, на карте России можно найти Венеру, Луну, Марс и даже Большую Медведицу.

В подборку «космических» названий на карте страны от Туту вошел посёлок Венера Похвистневского района Самарской области.

Возник в 1940-е, когда здесь нашли нефть, и в регион устремились рабочие с семьями. Телефонный коммутатор нового рабочего посёлка получил позывной «Венера». То есть, чтобы поговорить с кем-то из его жителей, это слово надо было назвать телефонистке. А когда посёлок превратился в полноценный населённый пункт, то споров относительно названия не возникло — звучное слово нравилось жителям. Кстати, населённые пункты с именем второй планеты Солнечной системы есть ещё в Оренбургской области и Мордовии.

Фото: ru.freepik.com