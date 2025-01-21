Посчитано, сколько самарцев окунулись в прорубь на Крещение

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В ночь с 18 на 19 января православные самарцы отметили один из главных христианских праздников — Крещение Господне. Главными событиями торжества стали не только богослужения в храмах и Крестный ход, но и купание в иордани — организованной около Полевого спуска проруби. Из желающих сразу образовалась большая очередь.

Лед был очень тонким, поэтому желающих запускали на деревянные подмостки небольшими группами — в целях безопасности.

Как сообщили в администрации Самары, всего в областной столице решились на омовение в проруби 3 075 человек. По региону цифра еще больше — экстремальную традицию поддержали более 10 000 жителей Самарской области. Тех, кто окунулся в храмовые купели, считать, почему-то, не стали.

— Во время проведения праздничных мероприятий не произошло ни одного происшествия, и не было зарегистрировано нарушений общественного порядка. В обеспечении безопасности принимали участие 108 человек и были задействованы 30 единиц специальной и автомобильной техники, — рассказали в управления гражданской защиты администрации городского округа Самара, пишет 63.ру.