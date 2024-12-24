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Посчитали, сколько жители Самары тратят на алкоголь к Новому году

24 декабря 2024 12:42
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Посчитали, сколько жители Самары тратят на алкоголь к Новому году

Аналитики сети винотек SimpleWine провели опрос и выяснили, за сколько дней жители Самары начинают подготовку к встрече Нового года, что покупают в подарок близким и сколько тратят на алкоголь к праздничному столу. Исследование приурочено к открытию новой винотеки сети SimpleWine в Самаре. Вторая точка площадью 57м2 расположилась на улице Дыбенко, д. 30, в ТРК «Космопорт». В ассортименте — 894 SKU, 89 из которых стоят до 1500 рублей.

Согласно данным опроса, 84% жителей города покупают алкоголь для новогодней ночи (среди россиян этот показатель составляет 76%), и в среднем тратят на это 3804 рубля (по России — 3744 руб.). В Самаре прослеживается общероссийская тенденция — мужчины тратят на покупку алкоголя больше женщин — 4294 и 3402 руб. соответственно.

Самарская молодежь среди других возрастных групп тратит на алкоголь больше всех: средние траты на спиртное у людей 20-24 лет составляют 4567 рублей, 25-54-летние планируют потратить около 3925 руб., а респонденты 55+ — 2512 руб.

82% жителей Самары планируют пить алкогольные напитки в новогоднюю ночь — это выше, чем в целом по России (74%). Чаще всего опрошенные останавливают свой выбор на игристом вине (42%), реже на тихом вине (17%) и водке (14%). Интересно, что тихое вино в Самаре предпочитают больше, чем в целом по России — 17% и 11% соответственно.

77% жителей Поволжья хотели бы получить в подарок алкоголь. Среди россиян

этот показатель ниже и составляет 72%. В качестве новогоднего подарка респонденты из Самары хотели бы получить игристое вино (25%), виски (19%), шампанское (18%), бренди (14%) и французский коньяк (13%).

Интересно, что в Самаре раньше других городов России начинают подготовку к Новому году: 46% жителей города покупают подарки в течение последних пары недель перед Новым Годом, а в целом по всей России — 50%. Стоит отметить, что лишь 5% жителей Поволжья не покупают подарки к Новому году, в то время как среди россиян этот показатель составляет 11%.

Согласно полученным данным, жители Самары выбирают водку в качестве лучшего сопровождения для холодца (41%) и селедки под шубой (40%). Бутерброды с красной икрой стали бы сочетать с игристым (26%), водкой (26%) или шампанским (14%), а мандарины — игристым (38%), шампанским (14%) или тихим вином (12%).
 

* Опрос проведен с помощью онлайн панели OMI. Выборка — 665 респондентов. Опрашивались мужчины и женщины старше 18 лет. Выборка репрезентативна половозрастной структуре населения.

 

Теги: Опрос

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