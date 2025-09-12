Я нашел ошибку
Чем старше возраст у опрашиваемых, тем больше среди них людей, не пользующихся интернетом.
Порядка 18% россиян не пользуются интернетом
Среди сырных продуктов встречается много подделок, где вместо молочных жиров используются суррогаты.
Врач-эндокринолог рассказал, что бутерброды с колбасой и сыром нельзя назвать полезным завтраком
Для проведения парада-дефиле духовых оркестров.  
13 сентября в Самаре ограничат движение транспорта в историческом центре
Этим событием Сызранский драматический театр имени Алексея Николаевича Толстого откроет свой 107-й театральный сезон.
«Время театра»:  в Сызрани состоится IV Межрегиональный фестиваль имени А. Н. Толстого
По предварительным данным, погибли пожилой житель Кабардино-Балкарии и женщина из Дагестана 1990 года рождения.
На Эльбрусе, где произошла авария, завершили эвакуацию людей с канатной дороги
В Самаре подошел к концу первый день выборов депутатов городской Думы Самары восьмого созыва.
Национально-культурные центры Самары присоединились к голосованию на выборах депутатов гордумы
С 13:30 до 18:00 для удобства болельщиков будет в целом усилена работа общественного транспорта Самары, курсирующего в районе стадиона.
В Самаре скорректируют маршрут автобусов № 34 после футбольного матча 14 сентября
"Важно, чтобы избранный депутат в равной степени понимал значимость всех сфер и прислушивался к жителям".
В Самаре ветераны СВО принимают участие на выборах депутатов гордумы
Более 50 ретроавтомобилей представят на выставке «АВТОбиография» в Самаре
Арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность» приглашает жителей и гостей Самары
13 сентября в рамках празднования 439-летия Самары Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
Порядка 18% россиян не пользуются интернетом

12 сентября 2025 22:20
104
Чем старше возраст у опрашиваемых, тем больше среди них людей, не пользующихся интернетом.

Почти каждый пятый россиянин (18%) не пользуется интернетом. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), пишет "Газета.Ru".

По результатам опроса можно выделить тенденцию — чем старше возраст у опрашиваемых, тем больше среди них людей, не пользующихся интернетом.

Среди сограждан старше 60 лет не пользуются интернетом около половины (46%), среди россиян 46-60 лет - почти каждый шестой (16%), среди респондентов в возрасте от 31 года до 45 лет эта доля составляет 3%, среди молодёжи 18-30 лет — 1%, отмечают социологи.

Опрос проводился с 22 по 24 августа этого года в 51 регионе РФ. Возраст респондентов составил от 18 до 97 лет.

 

Фото:  pxhere.com

