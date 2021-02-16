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Основную часть задержанных на несанкционированных протестных акциях составили взрослые: работающие, холостые мужчины с образованием. Социологический портрет «среднего протестанта» сложился по результатам мониторинга 165 административных дел, прошедших через суды. Выводы публикует газета «Самарское обозрение» 15 февраля.



Для анализа доступны 75 судебных материалов — фабулы остальных дел ещё не опубликованы.

Подавляющую часть задержанных (68) составили мужчины. Соотношение холостых и семейных участников протестов — 18 к 7.



Занятые люди (работающие и учащиеся) превалируют над безработными: 21 к 12. Среди 7 учащихся оказалось 5 студентов вузов и 1 курсант. Среди работающих большая часть — служащие, индивидуальные предприниматели и самозанятые, инженерно-технических работников вдвое больше, чем рабочих.



Примерно пополам поделились правонарушители, имеющие высшее и среднее образование (включая средне-специальное), пишет СО ОНЛАЙН.