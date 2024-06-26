Популярность шоу-стопперов в России выросла на 33% в 2024 году

Я нашел ошибку
Главные новости:
Популярный в России мессенджер ICQ официально завершил работу.
Популярный в России мессенджер ICQ официально завершил работу
В Хворостянском районе привлекли ИП к административной ответственности из-за мигрантов
В Хворостянском районе привлекли ИП к административной ответственности из-за мигрантов
Два вуза Самары вошли в рейтинг российских вузов с самыми высокими зарплатами выпускников в сфере экономики и финансов
Два вуза Самары вошли в рейтинг российских вузов с самыми высокими зарплатами выпускников в сфере экономики и финансов
Количество фреш-баров в Самаре выросло на 34%
Количество фреш-баров в Самаре выросло на 34%
Работодатели Самарской области стали на 147% чаще размещать вакансии для ИТ-специалистов без опыта
Работодатели Самарской области стали на 147% чаще размещать вакансии для ИТ-специалистов без опыта
На ул. Самарской снесут дом 1917 года постройки
На ул. Самарской снесут дом 1917 года постройки
Жительница Волжского района не убирала свалку на участке в 900 тыс. кв. метров
Жительница Волжского района не убирала свалку на участке в 900 тыс. кв. метров
В Самарской области выросли инвестиции в основной капитал
В Самарской области выросли инвестиции в основной капитал
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 87.28
-0.09
EUR 93.73
-0.35
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская кирха приглашает на концерт «Лето в стиле барокко»
В Самаре пройдет пройдет пешеходная экскурсия «От Маштакова к Залесову: доходные дома Самары»
В Самаре во дворе Музея Модерна пройдет первая встреча из нового цикла «Саунд-молчание»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Популярность шоу-стопперов в России выросла на 33% в 2024 году

26 июня 2024 09:36
97
Популярность шоу-стопперов в России выросла на 33% в 2024 году

Последние исследования, проведенные Московским художественно-промышленным институтом (МХПИ), показывают значительный рост популярности в России "шоу-стопперов" - ярких, необычных и запоминающихся моментов на мероприятиях. Согласно анализу среднемесячных запросов в Яндекс Вордстат, интерес к шоу-стопперам за послдение 5 лет вырос на 33% в 2024 году по сравнению с 2019 годом.

Данные Яндекс Вордстат за период с 1 января по 31 мая, проанализированные экспертами МХПИ, показывают, что если в 2019 году среднемесячный запрос «шоу-стоппер» составлял около 5,9 млн, то в 2024 году он достиг уже 7,8 млн. Стабильный рост наблюдался последние три года: с 7,3 млн запросов в 2022 году до 7,5 млн в 2023-ем и 7,8 млн в 2024 году.

Рост популярности шоу-стопперов в России тесно связан с динамичным развитием ивент-индустрии. Только в 2023 году спрос на деловый меропрятия вырос на 20% согласно оценкам «Аэроклуб Тура». Внутренние коммуникации компаний, для которых ивенты являются основным инструментом, стабильно растут на протяжении последних трех лет - с начала пандемии COVID-19, перехода на удаленную работу и возникновения кадрового дефицита во многих отраслях. Практически все крупнейшие рекламодатели из топ-20 увеличили в 2023 году свои бюджеты на офлайн-продвижение в среднем на 85% согласно даным РБК. Ивент-рынок также ощутил значительный приток финансовых вложений в прошлом году. Увеличились в целом инвестиции в рекламу: затраты на наружную рекламу выросли на 46% согласно журналу Sostav, радиорекламы - на 35% согласно данным Ассоциации коммуникационных агентств России. 

"Если 2023 год был периодом активного притока инвестиций в ивент-индустрию, то в 2024 году эти средства должны работать максимально эффективно и качественно. Базовые потребности рынка уже удовлетворены: есть достаточные бюджеты, площадки, кейтеринг. Теперь главная конкуренция среди игроков будет происходить в плоскости креатива, содержательного контента, эффективности и безупречного исполнения. И именно здесь шоу-стопперы играют ключевую роль", - комментирует Алексей Егоров, ректор МХПИ.

Аналитики МХПИ провели исследование новостей на базе Google и Yandex о шоу-стопперах в России за последние пять лет, с 2019 по 2024 год (данные охватывают период с 1 июня по 31 мая). В течение этого времени шоу-стопперы оставались одним из ключевых элементов рекламы в автомобильной отрасли. Запуск каждой новой модели автомобиля сопровождался ярким шоу-стоппером, демонстрирующим все возможности новинки.

За последний год (с сентября 2023 по июнь 2024) автомобильная отрасль продолжала доминировать, на её долю приходилось 82% всех шоу-стопперов. Однако наблюдалось расширение использования этого маркетингового инструмента и в других отраслях: 6% шоу-стопперов были направлены на продвижение мебели, ещё 6% — компьютерных игр, 3% — кино и 3% — ювелирных изделий.

Безусловными лидерами в данной области являются российские компании, на долю которых приходится 44% всех новостей о шоу-стопперах. На втором месте располагаются азиатские страны, прежде всего Китай и Япония, с долей в 29%. Замыкают тройку лидеров Западная Европа и США, их доля составляет 26%.

Эксперты выделяют несколько факторов, способствующих росту популярности шоу-стопперов. Распространение информации через социальные сети и медиа приводит к тому, что яркие и необычные моменты на мероприятиях быстро становятся вирусными в интернете, привлекая внимание широкой аудитории. Кроме того, посетители мероприятий имеют повышенные ожидания и ищут уникальные и запоминающиеся впечатления, которые выделяются на фоне обычных событий. Компании также стремятся к эффективному продвижению своих брендов и продуктов, и шоу-стопперы создают вау-эффект и положительные эмоции у аудитории, повышая узнаваемость и ценность бренда.

Эта тенденция характерна не только для России, но и для международных рынков. Анализ мероприятий на крупных международных выставках, таких как CES и MWC, показывает, что продукты и технологии, представленные в формате шоу-стопперов, привлекают гораздо больше внимания СМИ и становятся предметом широкого обсуждения (Yahoo News). Для создания впечатляющего вау-эффекта часто используют самые передовые технологии. Среди них: виртуальная и дополненная реальность (VR и AR), например очки дополненной реальности и тактильные перчатки, позволяющие «ощущать» виртуальные объекты в метавселенной. Реалистичные голограммы в натуральную величину также создают поразительные визуальные эффекты, что подчеркивает высокий уровень технологических достижений в данной сфере.

"В России мы наблюдаем растущий спрос на специалистов, способных создавать wow-эффект на мероприятиях. Это связано с тем, что компании стремятся выделиться на фоне конкурентов и создать незабываемые впечатления для своей аудитории. Ивент-индустрия в нашей стране активно развивается, адаптируясь к новым вызовам и технологиям", - отмечает Алексей Егоров.

Создание ярких и запоминающихся моментов становится ключевым фактором успеха мероприятий и маркетинговых кампаний. Учитывая эти тенденции, МХПИ в 2024 году открыл новую специальность "Инженер эмоций", чтобы готовить профессионалов, способных создавать вау-эффекты в разных сферах. Дальнейшее развитие ивент-индустрии в России потребует от специалистов новых компетенций и креативных подходов для создания незабываемых впечатлений у аудитории.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области выросли инвестиции в основной капитал
26 июня 2024  09:58
В Самарской области выросли инвестиции в основной капитал
97
Вячеслав Федорищев представил поправки в областной бюджет с учетом наказов жителей Самарской области.
25 июня 2024  17:54
По предложению Вячеслава Федорищева на решение социально значимых задач региона будет дополнительно направлено 24,5 млрд рублей  
1514
Вячеслав Федорищев подчеркнул, что работа по формированию команды Правительства Самарской области будет продолжена.
25 июня 2024  16:37
Врио вице-губернатора – руководителем департамента внутренней политики региона стал Александр Фетисов
508
Врио вице-губернатора Самарской области стал Антон Емельяненко
25 июня 2024  14:00
Врио вице-губернатора Самарской области стал Антон Емельяненко
438
Руководителем администрации губернатора Самарской области станет Вячеслав Романов
25 июня 2024  13:57
Руководителем администрации губернатора Самарской области станет Вячеслав Романов
475
Весь список