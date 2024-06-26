Популярность шоу-стопперов в России выросла на 33% в 2024 году

97

Последние исследования, проведенные Московским художественно-промышленным институтом (МХПИ), показывают значительный рост популярности в России "шоу-стопперов" - ярких, необычных и запоминающихся моментов на мероприятиях. Согласно анализу среднемесячных запросов в Яндекс Вордстат, интерес к шоу-стопперам за послдение 5 лет вырос на 33% в 2024 году по сравнению с 2019 годом.

Данные Яндекс Вордстат за период с 1 января по 31 мая, проанализированные экспертами МХПИ, показывают, что если в 2019 году среднемесячный запрос «шоу-стоппер» составлял около 5,9 млн, то в 2024 году он достиг уже 7,8 млн. Стабильный рост наблюдался последние три года: с 7,3 млн запросов в 2022 году до 7,5 млн в 2023-ем и 7,8 млн в 2024 году.

Рост популярности шоу-стопперов в России тесно связан с динамичным развитием ивент-индустрии. Только в 2023 году спрос на деловый меропрятия вырос на 20% согласно оценкам «Аэроклуб Тура» . Внутренние коммуникации компаний, для которых ивенты являются основным инструментом, стабильно растут на протяжении последних трех лет - с начала пандемии COVID-19, перехода на удаленную работу и возникновения кадрового дефицита во многих отраслях. Практически все крупнейшие рекламодатели из топ-20 увеличили в 2023 году свои бюджеты на офлайн-продвижение в среднем на 85% согласно даным РБК . Ивент-рынок также ощутил значительный приток финансовых вложений в прошлом году. Увеличились в целом инвестиции в рекламу: затраты на наружную рекламу выросли на 46% согласно журналу Sostav , радиорекламы - на 35% согласно данным Ассоциации коммуникационных агентств России.

"Если 2023 год был периодом активного притока инвестиций в ивент-индустрию, то в 2024 году эти средства должны работать максимально эффективно и качественно. Базовые потребности рынка уже удовлетворены: есть достаточные бюджеты, площадки, кейтеринг. Теперь главная конкуренция среди игроков будет происходить в плоскости креатива, содержательного контента, эффективности и безупречного исполнения. И именно здесь шоу-стопперы играют ключевую роль", - комментирует Алексей Егоров, ректор МХПИ.

Аналитики МХПИ провели исследование новостей на базе Google и Yandex о шоу-стопперах в России за последние пять лет, с 2019 по 2024 год (данные охватывают период с 1 июня по 31 мая). В течение этого времени шоу-стопперы оставались одним из ключевых элементов рекламы в автомобильной отрасли. Запуск каждой новой модели автомобиля сопровождался ярким шоу-стоппером, демонстрирующим все возможности новинки.

За последний год (с сентября 2023 по июнь 2024) автомобильная отрасль продолжала доминировать, на её долю приходилось 82% всех шоу-стопперов. Однако наблюдалось расширение использования этого маркетингового инструмента и в других отраслях: 6% шоу-стопперов были направлены на продвижение мебели, ещё 6% — компьютерных игр, 3% — кино и 3% — ювелирных изделий.

Безусловными лидерами в данной области являются российские компании, на долю которых приходится 44% всех новостей о шоу-стопперах. На втором месте располагаются азиатские страны, прежде всего Китай и Япония, с долей в 29%. Замыкают тройку лидеров Западная Европа и США, их доля составляет 26%.

Эксперты выделяют несколько факторов, способствующих росту популярности шоу-стопперов. Распространение информации через социальные сети и медиа приводит к тому, что яркие и необычные моменты на мероприятиях быстро становятся вирусными в интернете, привлекая внимание широкой аудитории. Кроме того, посетители мероприятий имеют повышенные ожидания и ищут уникальные и запоминающиеся впечатления, которые выделяются на фоне обычных событий. Компании также стремятся к эффективному продвижению своих брендов и продуктов, и шоу-стопперы создают вау-эффект и положительные эмоции у аудитории, повышая узнаваемость и ценность бренда.

Эта тенденция характерна не только для России, но и для международных рынков. Анализ мероприятий на крупных международных выставках, таких как CES и MWC, показывает, что продукты и технологии, представленные в формате шоу-стопперов, привлекают гораздо больше внимания СМИ и становятся предметом широкого обсуждения (Yahoo News). Для создания впечатляющего вау-эффекта часто используют самые передовые технологии. Среди них: виртуальная и дополненная реальность (VR и AR), например очки дополненной реальности и тактильные перчатки, позволяющие «ощущать» виртуальные объекты в метавселенной. Реалистичные голограммы в натуральную величину также создают поразительные визуальные эффекты, что подчеркивает высокий уровень технологических достижений в данной сфере.

"В России мы наблюдаем растущий спрос на специалистов, способных создавать wow-эффект на мероприятиях. Это связано с тем, что компании стремятся выделиться на фоне конкурентов и создать незабываемые впечатления для своей аудитории. Ивент-индустрия в нашей стране активно развивается, адаптируясь к новым вызовам и технологиям", - отмечает Алексей Егоров.

Создание ярких и запоминающихся моментов становится ключевым фактором успеха мероприятий и маркетинговых кампаний. Учитывая эти тенденции, МХПИ в 2024 году открыл новую специальность "Инженер эмоций", чтобы готовить профессионалов, способных создавать вау-эффекты в разных сферах. Дальнейшее развитие ивент-индустрии в России потребует от специалистов новых компетенций и креативных подходов для создания незабываемых впечатлений у аудитории.