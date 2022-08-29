«Помоги пойти учиться»: полицейские и общественники Тольятти посетили  центра для несовершеннолетних «Гармония»

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В Самарской области набирает обороты акция «Помоги пойти учиться».



В преддверии Дня знаний, а также в рамках Всероссийской акции «Помоги пойти учиться» сотрудники полиции УМВД России по г. Тольятти и представитель Общественного совета при территориальном ОВД Николай Шахов навестили воспитанников реабилитационного центра для несовершеннолетних «Гармония», находящихся в трудной жизненной ситуации.

Полицейские и общественник поздравили ребят с наступающим Днем знаний, пожелали хороших отметок и вручили подарки – школьные рюкзаки и канцелярские принадлежности, необходимые для учебного года. Инспектор ПДН майор полиции Татьяна Горяинова рассказала детям о правилах личной безопасности в школе и предупредила о том, что детям запрещено в вечернее и ночное время находиться на улицах без сопровождения взрослых. В завершение мероприятия ребята поблагодарили гостей, пообещали хорошо учиться и с радостью сфотографировались на память.



Также в Тольятти и Новокуйбышевске полицейские организовали проверку готовности к школе состоящих на учете несовершеннолетних детей, а также ребят школьного возраста из неблагополучных и малообеспеченных семей. Инспекторы ПДН провели с детьми и родителями профилактические беседы, разъяснила права и обязанности несовершеннолетних, а также напомнили взрослым об административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Полицейские подарили детям сладкие подарки, необходимые канцелярские товары и принадлежности для занятий творчеством, пожелав успехов в освоении школьной программы, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО