Помогать – это по-самарски: компания «АнтенМед» передала в дар три медицинских вагона для ДНР

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Сегодня, 25 августа 2022 года, компания «АнтенМед» передала в дар в качестве гуманитарной помощи три вагон-дома с медицинским оборудованием для города Снежное Донецкой Народной Республики.

Символическая передача ключей состоялась в ходе рабочего визита представителей Правительства Самарской области на производственную базу предприятия.

Заместитель председателя Правительства Самарской области Наталья Катина поблагодарила руководство компании за оказание такой благотворительной помощи.

«Самарская область сейчас принимает активное участие в восстановлении города Снежное. Уверена, что эти три мобильных медицинских пункта будут огромной помощью для жителей города Снежное. Хочу выразить огромную благодарность за такую помощь», – отметила Наталья Игоревна.

Директор компании Евгений Трофимов презентовал продукцию и производственную площадку компании, рассказал о планах и перспективах развития «АнтенМед» на территории Самарского региона.

А планы – амбициозные. Компания планирует локализовать все производственные мощности в Самарской области и, увеличив их, создать производство полного цикла – от проектирования и производства до ввода в эксплуатацию медицинского оборудования. Также в 2023 году ООО «АнтенМед» планирует создать собственный технопарк для разработки инновационного, высокотехнологичного оборудования.

Кроме того, совсем недавно компания прошла очный отбор для участия в нацпроекте «Производительность труда», инициированном Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, что открывает новые возможности для развития бизнеса. В планах компании воспользоваться всеми преференциями участника нацпроекта.

Компания готова стать стратегическим партнером Правительства Самарской области в решении задач по модернизации системы здравоохранения, развитию инноваций и созданию новых рабочих мест в регионе.

«Одно из направлений нашей компании производство и оснащение вагон-домов под медицинские пункты. Они оснащены всем необходимым для оказания базовой медицинской помощи: здесь есть кушетки, бактерицидные лампы, паровые стерилизаторы, холодильник и термосумки для хранения препаратов, – прокомментировал Евгений Евгеньевич. – Мы надеемся, что эти три вагона помогут оказанию первичной медицинской помощи гражданам Донецкой Народной Республики. И, конечно, это снизит нагрузку с существующих, возможно разрушенных, медицинских учреждений ДНР».

В завершении рабочего визита состоялось совещание, на котором обсудили дальнейшие перспективы работы компании «АнтенМед». И.о. министра промышленности и торговли Самарской области Олег Волков рассказал подробно о мерах поддержки промышленных предприятий, в том числе участников национального проекта «Производительность труда», о предоставлении займов Государственного Фонда развития промышленности региона и других проектах.

Фото: пресс-служба правительства СО