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Пользователи стали интересоваться бесплатными ИИ-ботами в 2 раза чаще, чем годом ранее

18 июля 2025 15:19
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Пользователи стали интересоваться бесплатными ИИ-ботами в 2 раза чаще, чем годом ранее

Аналитики Яндекса выяснили, как меняется интерес пользователей к ИИ-ботам, а также к ИИ-агентам, с какими целями их чаще всего ищут и кто именно: в зависимости от возраста, пола и города. Для этого аналитики изучили агрегированные обезличенные данные о запросах в Поиске со словами [ai, ии, аи, ii] и [агент, agent, бот, bot].

Чем отличаются боты от агентов и как изменилась их популярность

ИИ-бот — это программа на основе нейросетей, которая умеет общаться с людьми и помогает решать задачи по их запросам. В отличие от бота, ИИ-агент способен самообучаться с помощью нейросетей, анализировать данные, адаптироваться к изменяющимся условиям и автономно решать задачи разной сложности: человек может задать цель, а агент сам поймёт, каким образом её достигнуть.

Аналитики Яндекса выяснили, что в этом июне доля запросов к Поиску про ИИ-ботов выросла в 1,7 раза по сравнению с таким же периодом прошлого года, а ИИ-агенты за год в целом оформились как явление. Если за весь июль 2024 года про них задали около 1,5 тыс. запросов, то за одну только половину июля 2025 года этот показатель составил десятки тысяч. За год усилился также интерес пользователей к бесплатным решениям: в минувшем июне при поиске ботов слово «бесплатно» они упоминали в 2,5 раза чаще по сравнению с таким же периодом годом раньше, а при поиске агентов — в 5,4 раза.

Аналитики также изучили переходы из Поиска Яндекса на сайты популярных ИИ-ботов за минувший июнь. Больше 90% переходов пришлось на четвёрку лидеров: ChatGPT, DeepSeek, Character.AI и нейросеть Алису, — все эти боты доступны пользователям бесплатно.

Что спрашивают про ботов и агентов

Если пользователи ищут ИИ-ботов, то в трети случаев упоминают конкретный вариант ([hi ai чат бот], [ии чат гпт бот], [лиза аи бот]). Ещё треть случаев — это поиск бота под определённую задачу ([ии бот который может делать фото в стиле аниме бесплатно], [ии бот для речи диплома], [ai бот для hh]). На третьем месте — вопросы о работе ботов: они составляют примерно десятую часть от всех запросов ([ai cartoon maker bot почему не работает], [как настроить язык на котором должен говорить бот в spicychat ai]).

В топ-3 тем про ИИ-агентов — их поиск ([ии агент алиса], [ai git agent]), образовательные вопросы ([ии агент как работает], [что относится к ключевым определяющим свойствам ai агента]), а также создание агентов ([ai агент на каких языках программирования пишут], [аи агенты как создать]). Среди других популярных тем — поиск агентов под конкретную задачу ([лучшие ai агенты для no code программирования], [маркетинговый ии агент]), а ещё новости и подкасты про агентов ([прогноз ученые не успевают за открытиями ии управляет агентами telegram], [митап ai agents x web3 buildcon запись]).

Кто интересуется ботами и агентами

ИИ-ботами сейчас особенно интересуются несовершеннолетние — они ищут их в 3,2 раза чаще, чем пользователи Поиска в целом. ИИ-агенты больше привлекают молодую аудиторию. Чаще всего их ищут пользователи от 25 до 34 лет — в этой группе доля запросов на 60% выше, чем по поиску в целом.

Интерес к ботам у мужчин примерно на 20% выше, чем у женщин. Агентами мужчины интересуются ещё активнее — почти в 3 раза чаще женщин.

 

В каких городах-миллионниках чаще спрашивают про ботов и агентов

Среди российских городов-миллионников по доле запросов про ИИ-агенты лидирует Москва: в ней этой темой интересуются в 2,2 раза чаще, чем в среднем по таким городам. Следом за столицей, правда, с заметным отставанием идут Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону и Нижний Новгород.

 

Теги: Опрос

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