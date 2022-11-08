Полуфинал программы «УМНИК» собрал лучших молодых инноваторов Самарской области

Я нашел ошибку
Главные новости:
Продолжаются приемы граждан руководством ГУ МВД России по Самарской области с участие представителей общественности
Продолжаются приемы граждан руководством ГУ МВД России по Самарской области с участие представителей общественности
Стартует финальный этап областной общественной акции «Народное признание»
Стартует финальный этап областной общественной акции «Народное признание»
Застройщиков захотели обязать использовать только отечественное оборудование
Застройщиков захотели обязать использовать только отечественное оборудование
В Тольятти водитель сбил стоящую женщину и уехал, идет его розыск
В Тольятти водитель сбил стоящую женщину и уехал, идет его розыск
В Самаре задержали "черных археологов"
В Самаре задержали "черных археологов"
Работодателя в Самарской области оштрафовали за невыполнении требований судебного пристава
Работодателя в Самарской области оштрафовали за невыполнении требований судебного пристава
Над Самарской областью будет красное лунное затмение
Над Самарской областью будет красное лунное затмение
Самарец незаконно поставил на миграционный учет 275 иностранцев
Самарец незаконно поставил на миграционный учет 275 иностранцев
Наверх
Самара  +2 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.24
-0.86
EUR 60.9
0.29
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев приглашают на уникальную лекцию известного самарского палеонтолога и минералога
Онлайн-кинопоказ к юбилею уроженца Самары Эльдара Рязанова проведет Музей Победы
Дмитрий Азаров: «Фестиваль «Душа баяна» объединяет людей со всей страны и является символом нашего братства, нашего единства, великой российской культуры»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Полуфинал программы «УМНИК» собрал лучших молодых инноваторов Самарской области

8 ноября 2022 10:49
126
Полуфинал программы «УМНИК» собрал лучших молодых инноваторов Самарской области

Искусственный интеллект, VR-тренажеры, инновационные антикоророзионные покрытия, автономное электроснабжение жилых домов, новые способы очистки проточной воды, сверхвысокочастотные радиолокационные датчики — это лишь малая толика инновационных идей, которые в скором будущем могут стать нашей реальностью.

3 ноября в «Жигулевской долине» молодые разработчики со всей Самарской области защищали свои проекты на полуфинале программы «УМНИК» Фонда содействия инновациям.

Упростить путь разработок молодых инноваторов на рынок призваны региональные и федеральные инструменты поддержки. Создание условий для развития и роста стартапов – одна из главных задач в работе областного Правительства и Губернатора Дмитрия Азарова.

Программа «УМНИК» — одна из самых массовых и популярных среди инноваторов нашего региона. Она призвана мотивировать молодых ученых и специалистов к созданию новых проектов и учить их коммерциализировать свои научные разработки.

В 2022 году в региональном отборе «УМНИК» от Самарской области приняло участие 265 молодых инноваторов в возрасте от 18 до 30 лет. Уже состоялось 8 полуфиналов в ведущих вузах Самарской области.

«В нашем регионе создана вся необходимая инфраструктура развития инновационного и технологического предпринимательства. Мы учим молодых ученых быть предпринимателями, продвигать свои разработки и находить заказчиков. И активно им в этом содействуем, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - В дополнение к широкой линейке региональных мер поддержки мы активно привлекаем инструменты федеральных институтов развития. Это, в частности, гранты Фонда содействия инновациям. В 2022 году мы уже привлекли 173 млн рублей на реализацию проектов наших молодых и перспективных ребят», - добавил министр.

К рассмотрению проектов на Открытом полуфинале было привлечено 15 экспертов, представляющих научное сообщество и инновационную инфраструктуру ведущих вузов Самарской области. Работа экспертного жюри была направлена на рассмотрение проектов по тематическим направлениям конкурса: «Цифровые технологии», «Медицина и технологии здоровьесбережения», «Новые материалы и химические технологии», «Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии», «Биотехнологии» и «Ресурсосберегающая энергетика».

«Грантовая поддержка Фонда содействия инновациям (Фонда Бортника) — это очень простой и надежный механизм получения финансовой и организационной поддержки для своего проекта. Наш технопарк открыт для молодежи. Мы рады сотрудничеству с молодыми инновационными командами/стартапами и с большим удовольствием поддержим всех, кто заинтересован в развитии и реализации своих проектов, их внедрении в реальный сектор экономики нашего региона и страны», - отметил региональный представитель Фонда, директор управляющей компании технопарка «Жигулевская долина» ГАУ «ЦИК СО» Александр Сергиенко.

Владимир Ноздрин учится на 4 курсе Самарского аграрного университета. Он уже второй раз подает заявку на конкурс «УМНИК» и уверен, что с помощью гранта от Фонда содействия инновациям его разработка вскоре трансформируется в полноценную технологию, которую будут применять в аграрном секторе экономики.

«Мой проект посвящен разработке технологии посева мелкосемянных сельхозкультур с помощью беспилотников. Эта технология позволит высевать сельхозкультуры ранней весной, когда сельхозтехника не может выйти на поле для подготовки почвы. В итоге моя технология позволит значительно увеличить показатели урожайности. В конкурсе «УМНИК» я уже принимал участие с более широкой версией моей разработки, но к сожалению, не вышел в финал. В этом потоке я решил значительно сузить задачу проекта и надеюсь, что обязательно окажусь в числе победителей. Я желаю всем не бояться ошибок, не останавливаться и работать над своими идеями, быть настойчивыми и инициативными, и тогда обязательно ваш проект воплотится в жизнь».

Еще одним полуфиналистом конкурса стал директор тольяттинского детского технопарка «Кванториум-63», Багдат Тукабайов, который параллельно учится в аспирантуре Самарского государственного технического университета.

«Мой проект посвящен разработке материала для 3D-печати выжигаемых моделей для литейного производства. Эта тема также частично лежит в моей кандидатской диссертации. В «УМНИКе» я участвую впервые, хотя всегда знал про эту программу, изучал заявки. В этом году я решил, что моя идея выросла до той степени, когда для дальнейшего роста требуется финансирование. 

Я советую всем, начиная со школьной скамьи, заниматься инновациями и приучаться к проектной деятельности. Участие в подобных конкурсах дает возможность не только получить финансирование от государства на развитие своих идей, но и отточить навыки в проектной деятельности и научиться ораторскому мастерству. Все это дает опыт и уверенность в себе».

После защиты проектов заявки победителей полуфинальных отборов пройдут обезличенную экспертизу и будут допущены или не допущены к финалу конкурса. Победители финального отбора получат по 500 тыс. рублей на реализацию своих инновационных проектов. Результаты полуфинала станут известны в ближайшее время. Финал конкурса состоится 8 декабря.

Консультацию по программам Фонда содействия инновациям можно получить по единому номеру технопарка «Жигулевская долина»: (8482) 93-00-93, доб. 932.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Стартует финальный этап областной общественной акции «Народное признание»
8 ноября 2022  12:32
Стартует финальный этап областной общественной акции «Народное признание»
24
В Самаре задержали
8 ноября 2022  12:02
В Самаре задержали "черных археологов"
83
В Самаре проходит Парад Памяти
7 ноября 2022  13:32
В Самаре проходит Парад Памяти
466
В Самаре открыли мемориальную доску командующему военным Парадом 7 ноября 1941 года в Куйбышеве генералу Пуркаеву
7 ноября 2022  13:05
В Самаре открыли мемориальную доску командующему военным Парадом 7 ноября 1941 года в Куйбышеве генералу Пуркаеву
376
В Самарской области по нацпроекту обновили более 16 км региональной дороги «Самара – Оренбург» – Алексеевка
7 ноября 2022  12:38
В Самарской области по нацпроекту обновили более 16 км региональной дороги «Самара – Оренбург» – Алексеевка
348
Весь список