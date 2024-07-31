Полпред Президента в ПФО Игорь Комаров и глава Самарской области Вячеслав Федорищев приняли участие в Дне ПФО на форуме «iВолга»

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Во вторник, 30 июля, в рамках Всероссийского молодежного форума Движения Первых «iВолга» платформы Росмолодежь.События проходит день Приволжского федерального округа. Форум собрал на Мастрюковской поляне 2000 участников из 82 регионов России. В знак признания богатой истории форума, тесно связанной с Приволжским федеральным округом, один из дней был объявлен Днем ПФО. Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров и врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев осмотрели площадку форума, культурно-досуговый центр, шатер киберспорта и семейный павильон, посетили выставки и пообщались с участниками, а также встретились с ребятами, которые на форуме представляют Движение Первых.



Директор форума Кристина Гнатюк представила выставку «Герои среди нас», которая знакомит с историями бойцов и ветеранов СВО – членов семей участников форума 2024 года. 17 участников выставки - из 13 регионов страны, в том числе из Донецкой Народной Республики. Как сообщила Кристина Гнатюк, на форуме проходят встречи с героями специальной военной операции, развернуто плетение маскировочных сетей, изготовление сухого душа, также ребята пишут открытки со словами благодарности военнослужащим. В завершение форума запланирована отправка гуманитарного груза в новые регионы.

В Год семьи, объявленный Президентом России Владимиром Путиным, на форуме организован семейный павильон. Он включает несколько интерактивных зон, которые позволяют участникам форума почувствовать семейную атмосферу. Одна из его экспозиций рассказывает о самарских доходных домах 19 века и быте, устройстве жизни семей, которые в них проживали. На протяжении всего форума в павильоне проходят мероприятия, посвященные семейным ценностям.

Для участников с ограниченными возможностями здоровья на «iВолге» традиционно организован инклюзивный городок. Глава региона Вячеслав Федорищев пообщался с Борисом Кузнецовым, чемпионом России по паравелоспорту. «Я встал с коляски благодаря силе воли и паравелоспорту. Именно он вывел меня на этот уровень», - поделился спортсмен. Глава региона подчеркнул, что в области паралимпийские виды будут поддерживаться, средства на это предусмотрены в бюджете.



Как рассказала Кристина Гнатюк, итоги конкурса проектов еще предстоит подвести, но уже определились 24 победителя, из которых 18 – представляют Приволжский федеральный округ. Самарских проектов из них три.

Общий грантовый фонд поддержки проектов этого года - 20 млн рублей. 10 млн рублей из них выделены дополнительно из областного бюджета по инициативе главы региона Вячеслава Федорищева.

Новшеством «iВолги» этого года стала детская дирекция - было подано более 2000 заявок, из них для участия была отобрана 61. Детская дирекция наравне со взрослыми участвует в организационных мероприятиях.



Традиции форума «iВолга» продолжаются, но теперь на новом уровне, отметил полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров: «Форум стал федеральным. Во многом это результат хорошей его организации, потому что форум действительно привлекает очень много молодежи. Здесь большая инициатива со стороны и организаторов, и руководства Самарской области - регион традиционно гостеприимно принимает «iВолгу».



Как подчеркнул полпред Президента в ПФО, многолетний успех проведения этого форума обусловлен именно вниманием к пожеланиям самих ребят: «Жизнь меняется, и здесь очень важно постоянно быть на связи, выслушивать ребят, как они видят улучшение форума, буквально от бытовых условий до программы. Мы со своей стороны обязательно будем поддерживать».



По мнению Вячеслава Федорищева, уже сейчас можно с уверенностью сказать, что форум «iВолга» состоялся. «Мы знаем о том, как проходил каждый день, какие у ребят были идеи и предложения, какие они проекты презентовали на конкурсах. Это очень смелые, интересные проекты в абсолютно разных направлениях. Мы ожидали, что будет большое количество проектов, но что такое большое - действительно в этом году был прорыв», - отметил глава региона.



Чтобы ребята могли взаимодействовать, обсуждать совместные проекты не только в дни форума, предполагается создание соответствующей цифровой платформы.

Руководитель области уверен: «iВолга» дает импульс развитию молодежной политики не только Самарской области. «Уверен, что каждый из ребят, когда вернется в свой родной город, регион, республику, край, будет с теплотой вспоминать Самарскую область и Приволжский федеральный округ. Дружеские, товарищеские знакомства, которые здесь заведены, потом перейдут в хорошие рабочие коммуникации. И это останется у ребят в сердце навсегда», - сказал глава региона.



На встрече с участниками форума – активистами Движения Первых Вячеслав Федорищев пожелал ребятам всегда помнить своих учителей, максимально участвовать в мероприятиях форума и не терять контакты с участниками из других регионов: «Здесь формируются не только знания, но и команда, которая потом будет определять облик будущего, направления предприятий, отраслей, городов. Поэтому это очень ценно».



В этом году форум приобрел всероссийский масштаб и стал частью Движения Первых - общественной организации, объединяющей активную, талантливую молодежь страны. Заместитель председателя правления Движения Первых по проектной деятельности Екатерина Самсонова отметила уникальность форума для Движения: «Впервые Движение Первых собрало такое большое количество ребят из разных субъектов на одной площадке, нам удалось собрать еще семейное сообщество, навигаторов. Здесь все в течение нескольких дней познакомились, обсудили насущные вопросы, и я думаю, нам в новом сезоне есть над чем поработать. Детская дирекция - это тоже для Движения Первых новый стандарт».



Екатерина Самсонова адресовала ребятам пожелание использовать все полученные на форуме знания, коммуникации, быть опорой в деятельности Движения Первых в своих субъектах, помогать правильно организовывать его работу.

На встрече было принято решение о дополнительной награде победителям рейтингового конкурса «iВолги» - лучших ребят пригласят в качестве туристов в Самарскую область.



В России по поручению Президента ведется работа по поддержке Движения Первых. В ходе панельной дискуссии на площадке «iВолги» представители органов власти, курирующих молодежную политику, главные федеральные инспекторы по регионам ПФО, представители реготделений Движения Первых, проректоры по воспитательной работе в вузах, советники директоров школ по воспитанию обсудили актуальные вопросы развития деятельности Движения в регионах ПФО, организационные и содержательные задачи, межведомственное взаимодействие.



Вячеслав Федорищев поблагодарил полномочного представителя Президента РФ в ПФО за поддержку в организации форума и в целом работы по развитию региона. Сейчас формируется программа развития Самарской области, и многие инфраструктурные проекты региона будут влиять на социально-экономическое развитие других субъектов округа.

«Это наша портовая, транспортная инфраструктура. При поддержке полпредства мы сейчас активно работаем вместе над тем, чтобы эти масштабные проекты стали по-настоящему драйвером развития и Самарской области, и наших соседей, и в целом Приволжского федерального округа, - пояснил руководитель области. - У нас есть еще месяц, чтобы в активной работе с жителями, предприятиями, экспертным сообществом сделать не прожекты, которые могут красиво звучать, но не станут жизнью, а сделать настоящие проекты с конкретными сроками, объемами финансирования, которые мы в течение ближайших лет реализуем и покажем, что такое опережающее социально-экономическое развитие».