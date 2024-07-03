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Половина жителей Самары и Самарской области не поедут в летний отпуск

3 июля 2024 11:29
171
Половина жителей Самары и Самарской области не поедут в летний отпуск

Лишь каждый второй житель Самары и Самарской области сходил либо планирует сходить в отпуск этим летом. Столько же проведут лето за работой, свидетельствуют результаты исследования группы «Ренессанс Страхование» (MOEX: RENI). Основное место отдыха для жителей Самары и Самарской области в этом году — дача.

Респондентам предлагалось рассказать о своих планах на летний отдых. Оказалось, что почти половина опрошенных (47%) намерены посвятить лето работе, тогда как отпуск запланировали 53% жителей Самары и Самарской области (эта цифра включает респондентов, которые уже съездили в отпуск в июне).

Из числа респондентов, которые останутся в России (79%), 39% поедут на дачу, а еще 24% поедут, помимо или вместо дачи, по российским городам.

Бюджет большинства респондентов, которые планируют провести отпуск на даче (66%), не превышает 30 тыс. руб. на время отпуска. Самая затратная статья расходов — уход за садом и огородом (к самым затратным ее отнесли 40% опрошенных). 37% тратят больше всего средств на питание, по  23% — на обслуживание дома и на проезд до дачи и обратно.

Из числа тех, кто в отпуск останется дома, большинство запланировали поход(ы) на культурные мероприятия в пределы своего города (50%). Более трети (43%) планируют посещать городские пляжи, 29% — намерены ходить в бассейн, СПА или на иные оздоровительные процедуры, 14% планируют ходить на экскурсии, а 11% собираются пойти в поход за город / выехать на природу с возвратом в тот же день.

Из числа запланировавших поездки по России большинство планируют посетить, Санкт-Петербург (43%), города и курорты Краснодарского края (29%), Нижний Новгород (14%) и Карелию (11%).  7% респондентов намерены поехать по Золотому кольцу, 4% планируют посетить Крым. 

«Среди направлений зарубежных поездок у туристов, организующих поездку самостоятельно, первое место по популярности разделили Китай и Турция, далее с небольшим отрывом идет Кипр. Также в топ-10 направлений вошли Италия,  Греция и Испания,  Грузия, Южная Корея, Сербия и Беларусь. По сравнению с прошлым годом сильно просели позиции Турции, в прошлом году она вдвое опережала Китай по числу оформленных полисов», — комментирует управляющий директор департамента андеррайтинга розничного страхования компании «Ренессанс страхование» Артем Искра.

Почти у двух третей респондентов из числа запланировавших отпуск где-либо (61%) бюджет на него не превышает 100 тыс. руб. (36% опрошенных намерены потратить до 50 тыс. руб., 25% — 50-100 тыс. руб.). Каждый четвертый (23%) рассчитывает уложиться в 100-150 тыс. руб., каждый десятый (10%) — в 150-300 тыс. руб. и 6% — в 300-500 тыс. руб.

У абсолютной доли участников опроса бюджет на отпуск остался на уровне прошлого года (45%) либо уменьшился (у 24% — незначительно и у 13% — существенно). 20% незначительно увеличили траты на летний отдых и у 8% соответствующие расходы существенно выросли.

Методология:
Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования в мае 2024 года. Респонденты  свыше 2 тыс. россиян в возрасте старше 18 лет из крупных городов России. 

Теги: Опрос

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