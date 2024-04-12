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Половина россиян хотела бы полететь в космос

12 апреля 2024 13:38
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Половина россиян хотела бы полететь в космос

Исследовательский центр «Фидбэк» в преддверии Дня космонавтики провел социологический опрос о том, как россияне воспринимают этот праздник и что они знают о космических достижениях страны. 

Выяснилось, что граждане РФ достаточно хорошо осведомлены об истоках праздника – 85% связывают его с первым полетом человека в космос. Только 7% думают, что в этот день отмечается первый запуск спутника в СССР. Оставшиеся 8% ответов распределились поровну на версии «Первая высадка человека на Луну» и «Собаки Белка и Стрелка были выведены на орбиту Земли».

Среди ассоциаций, которые возникают у россиян при мысли о Дне космонавтики, лидирующие позиции занимают Юрий Гагарин (91%), гордость (55%) и фраза «Поехали!» (47%). Участники опроса могли назвать несколько ассоциаций. Важно, что не нашлось людей, которые не смогли бы вспомнить ни одного события.

Прозвучали такие ответы, как лидерство России (26%), изображение планеты Земля (25%), Белка и Стрелка (22%), Сергей Королев (19%), космический корабль «Восток» (18%), космическая станция (14%), звезды и планеты (12%), Константин Циолковский (8%).

Любопытно то, что россияне назвали не только главного советского космонавта, но и других людей, которые повлияли на развитие этой отрасли в СССР.

Респондентов также попросили оценить степень важности Дня космонавтики для России. Суммарно 48% считают, что праздник очень важен, 41% в этом сомневается. И еще в общей сложности 11% не считают, что 12 апреля – это важный день.

По мнению 61% респондентов, необходимо финансировать космическую отрасль в России для ее дальнейшего развития и репутации на международной арене. Еще 21% считает существующее финансирование достаточным, а 10% заявили, что целесообразнее направить средства на нужды СВО и выплаты семьям военных. 

Оставшиеся 8% не смогли оценить уровень сегодняшнего финансирования космонавтики и затруднились с ответом. 

На вопрос о недавних мировых событиях в космической сфере 71% участников опроса вспомнили о том, что Россия первой в истории сняла фильм в космосе. В этом пункте респонденты могли отметить несколько вариантов. Так, космические проекты Илона Маска набрали 49% голосов, космическая станция Китая – 33%, посадка Индии на поверхность Луны – 31%. 

Также россияне осведомлены о запуске новых спутников для наблюдения Земли с целью мониторинга климатических изменений (31%), запуске марсохода НАСА на поверхность Марса (28%) и  обнаружении самой ранней черной дыры (14%). И 8% набрал ответ «не интересуюсь открытиями по тематике».

При этом упомянутый выше фильм «Вызов» посмотрели далеко не все: 52% респондентов заявили, что вообще не видели его; 18% ходили в кинотеатр и эта доля в основном положительно оценила картину, фильм не понравился только одному проценту. 

13% опрошенных сообщили, что смотрели «Вызов» в интернете, и он показался им интересным, и еще 5% видевших фильм в сети его не оценили. 

12% видели картину по телевизору, в этой категории положительную оценку фильму дали 8%.

Участникам исследования предложили согласиться с рядом утверждений или опровергнуть их. 

На потенциальную возможность полететь в космос 49% респондентов откликнулись положительно. При этом 47% согласились с тем, что они не следят за событиями в космической сфере. 

Однако праздник День космонавтики все же остается достаточно важным, чтобы рассказывать о нем своим детям – с этим согласны 76% опрошенных.

Исследование проводилось аналитическим центром «Фидбэк» среди 2000 человек. География: вся Россия, возраст респондентов: от 14 до 64 лет. Методология: онлайн-анкетирование. 

Теги: Опрос

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