Половина опрошенных россиян страдает от апатии осенью

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Ко Всемирному дню психического здоровья контентная платформа Дзен и сервис психотерапии zigmund.online провели исследование* и узнали, как меняется поведение людей осенью и зимой, как часто они обращаются к психологу, с помощью каких инструментов справляются с апатией и какой контент их подбадривает.

По данным исследования, каждый второй россиянин (48%) в осенне-зимний период ощущает ухудшение психоэмоционального состояния и чувствует апатию. Еще треть опрошенных (34%) чувствует только незначительные изменения. При этом 7,6% респондентов вовсе не замечают изменений, а почти 10% отметили улучшение настроения и признались в любви к осени.

Самый распространенный признак осенней хандры у россиян –– нежелание выходить из дома: его назвали почти 40% опрошенных. На втором месте –– повышенная сонливость: этот симптом отметили 38% респондентов. 23% россиян пожаловались на усиление тяги к сладкому и фастфуду. Также респонденты заметили, что осенью им чаще хочется плакать, привычные вещи не приносят прежней радости, не хватает энергии и позитива, растет раздражительность и общая усталость.

Несмотря на яркие проявления признаков начинающейся осенней меланхолии, 85% россиян уверены, что ее можно победить. По данным опроса, к помощи психологов из-за апатии и негативных мыслей в осенне-зимний период обращаются 29% россиян, а еще 19% планируют это сделать в ближайшее время.

Популярный контент для борьбы с плохим настроением

Справиться с осенней хандрой россиянам помогает позитивный контент. Улучшить настроение в осенне-зимний период респондентам помогают короткие смешные видео с животными (21%). Кроме того, большинство опрошенных любят смотреть позитивные и вдохновляющие фильмы или сериалы (36%).

Следом идут подкасты и лекции (18%), мотивационные книги и статьи (13%), а также лонгриды на разные научно-популярные темы (7%) и летсплеи или ролики с обзором игр (6%).

Какие активности поддерживают россиян осенью

Справиться с осенней хандрой россиянам помогает общение с друзьями и близкими (17%), чтение книг (16%), прослушивание музыки и занятие любимым хобби (по 15%). Также респонденты отметили, что избавляются от осенней хандры с помощью спорта и практикуют ментальные техники (медитация, йога и т. д.). Поклонники физической активности стараются заниматься спортом в холодное время года несколько раз в неделю — об этом рассказали 37% опрошенных.

Чтобы чувствовать себя лучше в осенне-зимний период, россияне придерживаются ритуалов и создают собственные традиции. К этому относится, например, создание уютной обстановки дома с помощью свечей, пледов и мягких подушек, приготовление любимых напитков (чая, горячего шоколада или глинтвейна), а также встречи и посиделки с друзьями.

Кроме того, россияне поддерживают благоприятный эмоциональный фон с помощью расслабляющих домашних спа-процедур: принимают ванны с эфирными маслами, зажигают благовония и используют специальные лампы для светотерапии. А некоторые, чтобы избежать плохого настроения, записываются на обучающие курсы.

* Аналитики провели онлайн-опрос, в котором участвовал 1231 респондент, из них с высшим образованием –– 60,7%, со средним или средним специальным –– 39,3%.