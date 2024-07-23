Полковник полиции ГУ МВД СО Юлия Ситникова проведет личный прием граждан в Пестравском районе

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26 июля в Пестравском районе начальник участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних полковник полиции ГУ МВД России по Самарской области Юлия Ситникова проведет личный прием граждан.



26 июля в 15:00 в здании отдела полиции по Пестравскому району по адресу с. Пестравка ул. 50 лет Октября д. 48 начальник участковых уполномоченных полиции полковник полиции ГУ МВД России по Самарской области Юлия Ситникова проведет личный прием граждан. На прием можно прийти без предварительной записи, задать интересующие вопросы, в том числе, касающиеся деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних, а также внести свои жалобы и предложения, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО