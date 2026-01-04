Полицейский Дед Мороз посетил детей в Тольятти

В рамках ежегодной Всероссийской акции МВД России «Полицейский Дед Мороз» сотрудники тольяттинской полиции совместно с представителями Общественного совета при территориальном органе внутренних дел посетили ребят из центра помощи детям «Круг Добра», подарив наборы для творчества и сладкие подарки.

Сотрудники полиции рассказали мальчишкам и девчонкам о необходимости соблюдения мер личной безопасности и напомнили о правилах поведения в общественных местах.

Полицейские и общественники поздравили ребят с новогодними праздниками, пожелали крепкого здоровья и исполнения желаний.

В свою очередь, одна из воспитанниц Центра подарила общественникам нарисованную ее картину.

В завершение мероприятия участники и гости встречи сделали памятные фото.