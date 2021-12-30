Полицейский Дед Мороз и Снегурочка призвали жителей Новокуйбышевска к здоровому образу жизни 

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В ходе очередного мероприятия по безопасности дорожного движения автоинспекторы Новокуйбышевска постарались привлечь внимание местных жителей к здоровому образу жизни и недопустимости управления транспортным средством в состоянии опьянения, вручая законопослушным участникам дорожного движения безалкогольный газированный напиток.



В преддверии Нового года Полицейский Дед Мороз и Снегурочка рассказали участникам акции о необходимости употреблять только безалкогольные напитки перед поездкой за рулём транспортного средства.



На улице города участники акции предупреждали водителей и пешеходов об опасности в условиях снегопада, гололёда, мороза в зимний период. Кроме этого рассказали об использовании световозвращающих элементов для обеспечения своей видимости в тёмное время суток.



Сотрудники Госавтоинспекции напомнили автолюбителям о строгой дисциплине на дорогах, соблюдении скоростного режима и дистанции.



Снежные накаты на тротуарах и проезжей части могут стать причиной падения торопливых и невнимательных пешеходов, поэтому требуется особая осторожность не только при переходе проезжей части, но и во время движения вблизи автотранспорта, на остановках, у торговых точек, во дворах.



Горожане с улыбками получали подарки и обещали быть законопослушными и осторожными, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО