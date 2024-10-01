Полицейские  Жигулевска провели в одном из офисов банка беседу «Осторожно – мошенники!».

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В Жигулевске, в рамках профилактической работы, сотрудники полиции провели в одном из офисов банка беседу «Осторожно – мошенники!».



Полицейские рекомендовали банковским работникам обращать особое внимание на осуществление клиентами сомнительных финансовых операций: оформление лицами пожилого возраста кредитов, снятия или переводов денежных средств, а также указали на необходимость рассказать о мерах безопасности своим родственникам, соседям и друзьям.



В завершение встречи полицейские раздали слушателям тематические листовки с советами о том, как защититься от мошенников и номерами телефонов, по которым нужно обратиться, если в отношении их или их близких совершены противоправные действия.



Также сотрудники полиции Жигулевска провели рабочую встречу с представителями Администрации, на которой была затронута тема мошенничества с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.



Полицейские довели информацию о новых и распространенных видах мошенничества, которые используют злоумышленники, подчеркнув необходимость информирования населения о правилах безопасности и мерах, которые нужно предпринимать в случае совершения в их отношении незаконных действий.

Фото: ГУ МВД СО

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