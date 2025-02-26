Полицейские задержали мигрантов в тепличном комплексе в Волжском районе

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Во время рейда на территории тепличного комплекса в Волжском районе полицейские проверили более 50 иностранных граждан.

С целью выявления и пресечения правонарушений, совершаемых иностранными гражданами сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области при содействии бойцов ОМОН регионального Управления Росгвардии провели профилактическое мероприятие на территории тепличного комплекса Волжского района.

Во время рейда полицейские проверили более 50 иностранных граждан. С каждым из них сотрудники полиции провели профилактические беседы о необходимости соблюдения требований законодательства Российской Федерации.

По итогам мероприятия собрано 16 административных материалов по фактам незаконного привлечения к трудовой деятельности и осуществления трудовой деятельности без заключения трудового договора.

В настоящее время проводится работа по установлению и привлечению работодателя указанных иностранных граждан к административной ответственности, предусмотренной ч. 1, ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства».

Сотрудники полиции напоминают, что подобные мероприятия проводятся регулярно. Обо всех фактах нарушения миграционного законодательства можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102.