Полицейские Самарской области принимают участие во Всероссийской акции «Призывник - 2024»

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В рамках Всероссийской акции «Призывник - 2024» в Самарской области сотрудники органов внутренних дел встречаются с молодыми людьми, с целью профилактики незаконного оборота наркотических средств среди лиц, допризывного и призывного возраста.

Так, на этой неделе сотрудник Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области подполковник полиции Наталья Харская провела профилактическую беседу с ребятами, готовящихся поступать на военную службу, в Военном комиссариате Самарской области по Промышленному и Самарскому районам города Самара.

Подполковник полиции рассказала молодым людям о негативных последствиях употребления наркотических средств и психотропных веществ, о психической и физической зависимости, о риске летального исхода от их употребления.

В ходе беседы пояснила, что сбыт наркотиков в последнее время осуществляется бесконтактным способом, с помощью так называемых закладок. Именно к этой деятельности зачастую и привлекается молодежь в сети «интернет», соблазняемая легким заработком и глубоким заблуждением о ненаказуемости данного деяния. Поэтому напомнила об ответственности за потребление, хранение и распространение наркотических средств и психотропных веществ. Подчеркнула, что уголовная ответственность за совершение преступлений наступает с 14 лет, а максимальной мерой наказания, предусмотренной законодательством, является пожизненное лишение свободы. Наталья Харская призвала ребят игнорировать попытки наркоторговцев вовлечь молодых людей в криминальные схемы по сбыту запрещенных веществ.

Врио начальника Отделения МВД России по Красноармейскому району подполковник полиции Алексей Рубанов совместно с начальником отдела уголовного розыска Отделения МВД России по Красноармейскому району майором полиции Сергеем Солуяновым провели беседы с подрастающим поколением в местных школах на тему незаконного оборота и употребления наркотиков и психотропных веществ среди ребят допризывного возраста.

Молодым людям подробно рассказали о последствиях потребления незаконных веществ и вместе вспомнили об административной и уголовной ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

Сотрудники полиции напомнили, что важна любая информация о незаконном распространении наркотических средств и сообщили о том, что каждый гражданин может круглосуточно и анонимно сообщить об известных фактах распространения и потребления наркотических веществ:

- по телефону дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8 (846) 921-22-22, 8 (846) 921-22-23, или в дежурные части территориальных органов внутренних дел, или по номеру «102»;

- по телефону Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области:

278-08-04 (круглосуточно),

- с помощью сервиса «Прием обращений», расположенного на официальном сайте https://63.мвд.рф. Своевременное обращение в полицию – это залог безопасности вас и ваших близких.

По окончанию беседы правоохранители порекомендовали молодым людям воспитывать в себе чувство социальной ответственности, надлежаще заботится о своем здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии.