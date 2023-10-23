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Полицейские Самарской области проверили 430 транспортных средств в рамках акции

23 октября 2023 12:15
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Полицейские Самарской области проверили 430 транспортных средств в рамках акции

В Самарской области подведены итоги оперативно-профилактического мероприятия «Автомобиль».

Полицейские на постоянной основе проводят мероприятия по выявлению похищенных транспортных средств, изменения их идентификационных обозначений, а также лиц, занимающихся криминальным автобизнесом.

В целях выявления и пресечения деятельности преступных групп и лиц, занимающихся криминальным автобизнесом, задержания похищенных транспортных средств, установления мест хранения похищенного автотранспорта, изменения их идентификационных обозначений и разукомплектования сотрудники полиции на постоянной основе проводят оперативно-профилактические мероприятия. Так, с 9 по 13 октября 2023 года, проведена операция «Автомобиль», в которой приняли участие более 800 сотрудников полиции.

Полицейские проверили 430 транспортных средств, 77 авторазборов, 117 пунктов приёма металла, 331 гаражно-строительный кооператив, 287 станций технического обслуживания, 172 автостоянки и 4 автосервиса. На причастность к совершению противоправных деяний отработаны 45 граждан, ранее судимых за кражи автомобилей и неправомерное завладение транспортными средствами.

В период проведения мероприятия на территории области совершены шесть неправомерных завладения транспортными средствами. По всем хищениям установлены и задержаны лица, их совершившие. 

Так, сотрудники уголовного розыска отдела полиции по Железнодорожному району Управления МВД России по г. Самаре совместно с коллегами из Управления уголовного розыска областного главка полиции установили и задержали мужчину 2006 года рождения, подозреваемого в неправомерном завладении автомобилем ВАЗ 21083. По заявлению владельца транспортного средства возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ «Кража».

Оперативники Отдела полиции по Автозаводскому району УМВД России по г. Тольятти установили мужчину 1977 года рождения, пытавшегося похитить автомобиль LADA 212140 с парковки автомойки. По признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения) возбуждено уголовное дело.

В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия сотрудники ДПС ГИБДД ОМВД России по г. Новокуйбышевску на автодороге Р-229 «Самара – Волгоград – Пугачев – Энгельс»  остановили автомобиль Mitsubishi L200 в составе с прицепом SAM DM, под управлением водителя 1972 года рождения. В ходе проверки прицепа полицейскими выявлены признаки внесения изменения кустарным способом маркировки идентификационных номеров на шасси и раму. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Работа по предупреждению и раскрытию преступлений, связанных с кражами и неправомерным завладением автотранспортными средствами, продолжается.

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