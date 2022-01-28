Полицейские региона приняли участие в Дне донора

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Регулярно полицейские принимают участие в Днях донора, проводимых Самарской областной клинической станцией переливания крови.



Так, очередная выездная акция, посвященная сдаче крови, участниками которой стали сотрудники Отдела МВД России по Сергиевскому району, состоялась на днях в городском поселении Суходол. Прежде всего, добровольцы прошли медицинское обследование: сдали кровь из пальца для определения резус-фактора и лабораторных анализов, измерили артериальное давление. После чего получили рекомендации от терапевта, выпили сладкий чай и приступили к процедуре сдачи крови.



Среди полицейских оказались как опытные доноры, так и те, кто сдавал кровь впервые. Начальник отделения по работе с личным составом территориального органа внутренних дел Ольга Внучкова, являющаяся донором на протяжении нескольких лет, рассказала, что участвует в данной акции от души. «Хотелось бы подарить шанс на выздоровление и спасение жизни каждому человеку, нуждающемуся в экстренном переливании крови», – подчеркнула подполковник внутренней службы, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО