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Полицейские региона регулярно проводят профилактические мероприятия с подростками

14 декабря 2024 15:27
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Так, в Клявлинском районе, в рамках акции "Внимание, подросток!", сотрудники полиции провели со школьниками беседу по профилактике правонарушений.

Так, в Клявлинском районе, в рамках акции "Внимание, подросток!", сотрудники полиции провели со школьниками беседу по профилактике правонарушений. Полицейские рассказали ребятам о понятиях «экстремизм» и «терроризм», о вовлечении молодежи в противоправную деятельность и об ответственности за размещение материалов, разжигающих ненависть и вражду, а также совершение преступлений и правонарушений.

Сотрудники полиции рассказали школьникам о наиболее распространенных способах мошенничества в сфере телекоммуникационных технологий, совершаемых посредством использования мобильной связи и сети Интернет, и о том, как уберечься от действий злоумышленников в киберпространстве, напомнив, что нельзя делиться информацией о себе и своих близких с незнакомыми людьми.

В Безенчукском районе полицейские рассказали ребятам о преимуществах и особенностях деятельности сотрудников органов внутренних дел, объяснив какие требования предъявляются к кандидатам на службу и какими качествами должен обладать полицейский, а также довели информацию о специфике обучения в вузах системы МВД.

Кроме того, сотрудники полиции призвали ребят вести здоровый образ жизни, объяснив, к каким последствиям приводит алкогольная и наркотическая зависимость.

Полицейские отметили, что нельзя соглашаться на предложения «легкого заработка», напомнив подросткам об ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

В завершение мероприятия ребятам поблагодарили сотрудника полиции за полезную информацию, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

 

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