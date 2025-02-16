Полицейские региона проводят мероприятия по профилактике правонарушений в сфере оборота оружия и боеприпасов

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Сотрудники полиции Самарской области регулярно проводят мероприятия, направленные на профилактику и предупреждение правонарушений в сфере оборота оружия и боеприпасов. Эти мероприятия включают в себя различные формы работы с населением, направленные на повышение осведомленности граждан о правилах и нормах, регулирующих хранение, использование и транспортировку огнестрельного оружия и сопутствующих материалов.

Особое внимание полицейские уделяют лицами, увлекающимися охотой. В ходе встреч и бесед сотрудники МВД предупреждают охотников об ответственности за незаконное хранение и использование огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Это делается с целью предотвращения возможных нарушений закона и обеспечения безопасности, как самих охотников, так и окружающих их людей.

Так, на одном из мероприятий в селе Старый Маклауш Клявлинского района заместитель начальника отдела – начальник полиции МО МВД России «Клявлинский» подполковник полиции Тимофей Осипов довел до собравшихся информацию о конкретном случае. Ранее не судимый местный житель 1951 года рождения признан виновным в незаконном хранении взрывчатых веществ и приговорен к трем годам лишения свободы условно со штрафом в размере 5000 рублей в доход государства. Кроме того, за хранение незарегистрированного оружия он привлечен к административной ответственности, предусмотренной ст. 20.10 КоАП РФ.

Подполковник полиции пояснил, что мужчина нарушил требования, установленные законом, и хранил дома охотничье ружьё 16 калибра, более 80 граммов бездымного пороха и 50 патронов в металлическом ящике. Он также подробно рассказал собравшимся о существующем порядке регистрации, использования и хранения оружия, боеприпасов и сопутствующих веществ.

После своего выступления Тимофей Осипов ответил на вопросы участников мероприятия и вручил всем присутствующим тематические памятки, содержащие важную информацию о правилах обращения с оружием.

Фото: ГУ МВД СО